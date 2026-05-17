Wjeżdża płasko pod meble i sterylizuje parą. Test flagowca Tineco

Rynek urządzeń sprzątających w Polsce bardzo szybko rośnie. Producenci odchodzą od klasycznych odkurzaczy na rzecz modeli pionowych i mopujących. Jedną z takich firm jest Tineco, które oferuje model Floor One S9 Artist Steam Pro. Łączy on w sobie funkcje odkurzacza bezprzewodowego, elektrycznego mopa oraz mopa parowego.

Producent kieruje ten model do osób wymagających. Urządzenie myje powierzchnie płaskie z użyciem czystej wody, wykorzystuje też tryb parowy do sterylizacji i usuwania zaschniętych plam. System czujników automatycznie rozpoznaje stopień zabrudzenia podłogi. Po zakończeniu pracy umieszczamy odkurzacz w stacji dokującej, gdzie ten samodzielnie czyści i suszy szczotkę.

Tak to wygląda w teorii. A ile ten sprzęt jest wart przy codziennych porządkach? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Dane techniczne odkurzacza:

Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym i szarym, odporna na zarysowania powłoka IMB,

Wymiary (szer. x dług. x wys.): 267 x 245 x 1100 mm, masa: 6,1 kg,

Wodoszczelność IPX4,

Konstrukcja obrotowa 90°,

Zbiorniki: czysta woda: 0.88 l, brudna woda: 0,8 l (0,63 l przy ułożeniu na płasko),

Czytelny wyświetlacz LED,

Oświetlenie LED Headlight,

Moc ssania: 22 kPa,

Czyszczenie parą HyperSteam 160°C,

Automatyczne usuwanie zacieków,

System zapobiegający plątaniu się włosów (DualBlock Anti-Tagle),

Inteligentny napęd SmoothDrive 360°,

Inteligentny czujnik zabrudzeń iLoop,

Technologia ReversScrub,

3-komorowy system separacji brudnej wody,

System samoczyszczący FlashDry (85°C), dogłębne czyszczenie wałka 720°,

Konstrukcja DualBlock Anti-Tangle,

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy (7 x 6250 mAh, 25,2 V),

Deklarowany czas pracy: 90 minut w trybie Quiet, 75 minut w trybie Auto.

Pobierana moc: 285 W,

Czas ładowania: do 4 godzin,

Aplikacja na telefon i asystent głosowy,

Łączność Wi-Fi 2,4 GHz.

W zestawie z odkurzaczem znalazłem kilka dodatków. To przede wszystkim stacja dokująca, która pełni funkcję ładowarki i bazy samoczyszczącej. W pudełku był również zapasowy wałek mopujący i dodatkowy filtr powietrza, a także wycior do czyszczenia kanałów.

Wygląd urządzenia i pierwsze wrażenia

Odkurzacz został wykonany z twardego plastiku. Dominują tu kolory czarny i ciemnoszary. Elementy obudowy są bardzo dobrze spasowane, dzięki czemu nie słychać trzeszczenia materiałów podczas przenoszenia sprzętu. Urządzenie ustawione pionowo na stacji dokującej nie zajmuje dużo miejsca w poziomie, ale trzeba uwzględnić jego wysokość.

W górnej części uchwytu zamontowano duży ekran LED z animacjami 3D. Ekran pokazuje aktualny tryb pracy i procentowy stan naładowania baterii, informuje także o błędach. Wyświetla komunikaty o braku wody w zbiorniku czystym lub o przepełnieniu pojemnika na brud.

Po wyjęciu z pudełka odkurzacz jest prawie gotowy do pracy. Wystarczy napełnić zbiornik na wodę czystą oraz zamocować w odpowiednim miejscu rączkę z przyciskami i ekranem.

Całość prezentuje się bardzo dobrze. Widać, że mamy tu do czynienia ze sprzętem z wyższej półki cenowej, a nie z zabawką. Odkurzacz jest masywny i waży ponad 6 kg – trzeba to uwzględnić, jeśli planujemy przenoszenie go między piętrami.

Aplikacja na telefonie i łączność Wi-Fi

Swoją przygodę z odkurzaczem marki Tineco warto rozpocząć od instalacji aplikacji Tineco na smartfonie z Androidem lub iOS. Po jej uruchomieniu logujemy się na swoje konto (do rejestracji potrzebny jest adres e-mail oraz hasło), a następnie dodajemy nasze urządzenie.

Cały proces jest banalnie prosty i ogranicza się do kilku kliknięć. Na jednym z etapów musimy połączyć odkurzacz z siecią Wi-Fi. Trzeba pamiętać, że obsługuje on wyłącznie sieci 2,4 GHz. I gotowe.

Aplikacja pozwala zarządzać wszystkimi ustawieniami odkurzacza. Z jej poziomu możemy również tworzyć nowe profile jego pracy, aktualizować firmware oraz dowiedzieć się o konieczności wymiany rolki. Jest też trochę statystyk.

Przyczepić się można do niekompletnego tłumaczenia. Aplikacja jest generalnie po polsku, ale zawiera też trochę tekstów po… hiszpańsku. Tu i ówdzie są też nazwy angielskie.

Jeśli chodzi o samo urządzenie sprzątające, nie obsługuje ono języka polskiego. Dotyczy to informacji wyświetlanych na jego wyświetlaczu oraz komunikatów głosowych.

Napęd kół i ergonomia obsługi

Urządzenie gotowe do pracy waży 6,2 kilograma (uwzględniając prawie litr czystej wody). To sporo jak na odkurzacz pionowy, co odczujemy przy przenoszeniu sprzętu między piętrami. Podczas samego sprzątania problem jednak znika, ponieważ Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro ma własny napęd.

SmoothDrive to silniki wbudowane bezpośrednio w koła. System na bieżąco analizuje nasz ruch i gdy popychamy odkurzacz do przodu, koła same się kręcą w tym kierunku. Gdy ciągniemy go do siebie, napęd zmienia kierunek.

Ten mechanizm ukrywa rzeczywistą masę sprzętu, zmniejszając obciążenie rąk w trakcie dłuższego sprzątania. Odkurzacz płynnie sunie po panelach i kafelkach bez konieczności używania dużej siły.

Codzienne sprzątanie i płaska konstrukcja

Odkurzacz generuje podciśnienie na poziomie 22000 Pa. Bezproblemowo wciąga z podłogi kurz, piasek czy resztki jedzenia. Jednocześnie przeciera podłogę mokrym wałkiem. Taka siła ssania pozwala pominąć wcześniejsze odkurzanie na sucho. Robimy wszystko za jednym zamachem.

Pracę silnika nadzoruje system iLoop. Specjalny czujnik bada mętność wody zasysanej do zbiornika i na tej podstawie odkurzacz sam dobiera siłę ssania, prędkość wałka i ilość podawanej wody. Dookoła górnej części zbiornika na brudy znajduje się pierścień świetlny. Zmienia on kolor z czerwonego na niebieski, gdy podłoga staje się czysta.

Dużym plusem jest konstrukcja Lay-Flat. Odkurzacz można rozłożyć całkowicie na płasko, co umożliwia wjechanie pod niskie meble, takie jak łóżka czy komody. Specjalna budowa zbiorników zapobiega przelaniu się wody do silnika. Na froncie szczotki świecą diody LED, które dobrze oświetlają ciemne zakamarki. Z kolei zęby DualBlock Anti-Tangle wyczesują wałek z sierści i włosów. Dzięki temu nic nie owija się wokół rolki.

Gorąca para na trudne zabrudzenia

Na trudniejsze zabrudzenia producent przygotował tryb mopa parowego. Funkcja HyperSteam podgrzewa wodę wewnątrz urządzenia do 160°C, co trwa kilkadziesiąt sekund. Następnie para jest uwalniana pulsacyjnie bezpośrednio nad obracającym się wałkiem.

Wysoka temperatura skutecznie rozpuszcza zaschnięte plamy z jedzenia czy stary tłuszcz w kuchni. Gorąca para sterylizuje też podłogę i zabija roztocza. Pozwala to umyć powierzchnie bez dodawania chemicznych detergentów. Woda w postaci pary „ucieka” z paneli bardzo szybko, zmniejszając ryzyko powstawania smug. Do przełączania trybów pracy służy specjalny przycisk na rączce.

Czas pracy na baterii i stacja dokująca

Gdy skończy się energia, wracamy do stacji ładującej. Wbudowany akumulator pozwala na pracę do 90 minut w trybie cichym. W trybie automatycznym czas ten spada do 75 minut. To bardzo dobre wyniki. Pozwalają one na dokładne posprzątanie dużego domu na jednym ładowaniu. Podłogi w moim domu mają łącznie około 160 m2 powierzchni i podczas ich mycia nie udało mi się wyczerpać w pełni naładowanej baterii. Na ogół zużywałem maksymalnie połowę, a także cały zbiornik czystej wody. Przy korzystaniu z czyszczenia parą, zużycie energii jest oczywiście większe.

Pełne uzupełnienie energii zajmuje około 4 godzin. Służy do tego stacja dokująca, która jest również miejsce proces samooczyszczenia. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a odkurzacz używa czystej wody do dokładnego wypłukania brudu z wałka i kanałów ssących. Rolka obraca się na przemian do przodu i do tyłu, imitując ręczne szorowanie.

Następnie stacja aktywuje proces suszenia FlashDry. Gorące powietrze o temperaturze 85 stopni owiewa wałek przez kilkanaście minut. Wysoka temperatura sterylizuje materiał i całkowicie go suszy. Zapobiega to powstawaniu pleśni i brzydkich zapachów. Naszym jedynym zadaniem po skończonym czyszczeniu pozostaje wylanie brudnej wody ze zbiornika i wypłukanie jego plastikowych elementów. Jeśli nie będziemy tego robić regularnie, czeka nas „niespodzianka” w postaci nieprzyjemnego zapachu.

Zaawansowane mycie i sterylizacja podłóg

