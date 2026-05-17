Prezes Xiaomi tłumaczy się, dlaczego nie skopiowali tego iPhone

Otóż podczas jego udziału w streamie przyznał, że Xiaomi było gotowe na wypuszczenie smartfonu będącego odpowiedzią na iPhone Air. Projekt ten był już praktycznie ukończony i tylko krok dzielił cienkie urządzenie z logo firmy od masowej produkcji. Jednak w ostatniej chwili firma zrezygnowała z niego.

Xiaomi stworzyło odpowiedź na iPhone Air, ale smartfon nie trafił na rynek

Skąd taka decyzja? Gdybym bym złośliwy, to bym stwierdził, że ktoś w Xiaomi zrobiło to, czego nie zrobił nikt ani w Samsungu, ani Apple: czyli ktoś otwarcie przyznał, że to bez sensu. Władze w firmie otwarcie przyznały, że taki smartfon może i będzie fajnie wyglądał, ale przy okazji będzie wymagał pójścia na kompromisy. Zwłaszcza jeśli chodzi o baterię, wydajność oraz aparat.

W takim urządzeniu najzwyczajniej nie ma miejsca ani na odpowiednio pojemny akumulator, ani na wydajny układ chłodzenia, ani na rozbudowany moduł aparatów. A firma nie chciała zejść w żadnej z tej kwestii poniżej pewnego poziomu. I to był dobry ruch.