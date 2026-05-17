PlayStation jak Steam. Wiele się dowiemy
PlayStation 5 otrzyma nowość, która na Steamie dostępna jest od lat. Dzięki temu dostaniemy ważne informacje na temat popularności gier.
Steam od dawna udostępnia informacje na temat popularności wszystkich gier. Możemy łatwo sprawdzić, ile osób gra w dany tytuł. Jednak tego samego nie można powiedzieć o konsolach, które nigdy nie były w tej kwestii tak otwarte. Sony postanowiło to zmienić.
W ramach programu beta Sony testuje nowy widżet o nazwie "aktywność społeczności" (Community Activity). Czemu zwykły widżet budzi takie emocje? Ponieważ po raz pierwszy Sony zamierza informować graczy o popularności poszczególnych gier. W okienku będą wyświetlane produkcje, które w danym kraju cieszą się największym zainteresowaniem, i to od razu z podaną liczbą graczy.
Nadal nie są to tak szerokie dane, jak w przypadku Steama, gdzie możemy dokładnie sprawdzić każdą produkcję. Sony na razie będzie nas informować o 10 najpopularniejszych grach pod kątem liczby graczy oraz 10 tytułach, które w ostatnim czasie najbardziej zyskały na popularności. Dla przykładu w tym tygodniu w USA najczęściej grano w:
- Fortnite - 14,6 mln graczy
- GTA V - 5,13 mln graczy
- Minecraft - 4,97 mln graczy
- Call of Duty - 4,95 mln graczy
- Apex Legends - 1,72 mln graczy
- Marvel Rivals - 1,58 mln graczy
- Battlefield 6 - 1,51 mln graczy
- ARC Raiders - 972 tys. graczy
Widżet na razie nie jest dostępny we wszystkich państwach. Jednak możemy się spodziewać, że systematycznie będzie udostępniany w kolejnych.