PlayStation jak Steam. Wiele się dowiemy

Steam od dawna udostępnia informacje na temat popularności wszystkich gier. Możemy łatwo sprawdzić, ile osób gra w dany tytuł. Jednak tego samego nie można powiedzieć o konsolach, które nigdy nie były w tej kwestii tak otwarte. Sony postanowiło to zmienić.

PlayStation 5 jak Steam

W ramach programu beta Sony testuje nowy widżet o nazwie "aktywność społeczności" (Community Activity). Czemu zwykły widżet budzi takie emocje? Ponieważ po raz pierwszy Sony zamierza informować graczy o popularności poszczególnych gier. W okienku będą wyświetlane produkcje, które w danym kraju cieszą się największym zainteresowaniem, i to od razu z podaną liczbą graczy.

Nadal nie są to tak szerokie dane, jak w przypadku Steama, gdzie możemy dokładnie sprawdzić każdą produkcję. Sony na razie będzie nas informować o 10 najpopularniejszych grach pod kątem liczby graczy oraz 10 tytułach, które w ostatnim czasie najbardziej zyskały na popularności. Dla przykładu w tym tygodniu w USA najczęściej grano w:

Fortnite - 14,6 mln graczy

GTA V - 5,13 mln graczy

Minecraft - 4,97 mln graczy

Call of Duty - 4,95 mln graczy

Apex Legends - 1,72 mln graczy

Marvel Rivals - 1,58 mln graczy

Battlefield 6 - 1,51 mln graczy

ARC Raiders - 972 tys. graczy