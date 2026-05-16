Sony uderza w luksusowe audio. Znamy cenę i specyfikację przed premierą

Portal HotEUDeals opublikował rendery oraz niemal pełną specyfikację nadchodzących Sony 1000X „The ColleXion”. Nowe słuchawki są pozycjonowane jako absolutnie topowy model, ulokowany wyżej niż obecny flagowiec WH-1000XM6. Z doniesień wynika, że nowość ma być wejściem Sony w segment luksusowego sprzętu audio-fashion.

Morning #FutureSquad! Here comes some more high-resolution promo material showing the #Sony #1000X #TheColleXion headphones two color options from all angle and revealing its key specs and features...😏



— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 16, 2026

Na pierwszy rzut oka Sony 1000X „The ColleXion” przypominają poprzednie modele z serii 1000X, jednak są nieco bardziej zaokrąglone i mają smuklejszy profil. Ważne są też smaczki. Nowość ma pałąk wykończony skórą syntetyczną z eleganckimi, polerowanymi ramionami, na których wygrawerowano dyskretne logo marki. Duże, owalne nauszniki również pokryto miękką ekoskórą, a ich gładka powierzchnia zewnętrzna wymusiła przeniesienie paneli dotykowych na boki oraz tył obudowy.

Co najważniejsze dla użytkowników, Sony zastąpiło plastikowe widełki pałąka pojedynczym elementem z polerowanego metalu. Zmiana ta ma rozwiązać problem pękających zawiasów, na który masowo skarżyli się posiadacze modeli WH-1000XM5 oraz WH-1000XM6.

Za jakość dźwięku odpowiada nowy przetwornik, który został dostrojony we współpracy z inżynierami z cenionych studiów masteringowych: Battery Studios, Sterling Sound oraz Coast Mastering. To pierwszy raz, kiedy japońska firma tak mocno eksponuje swoich muzycznych partnerów na slajdach promocyjnych. Całość schowamy do eleganckiego etui z magnetycznym zamknięciem i zintegrowanym uchwytem.

Sprzęt wykorzystuje układ dwóch procesorów QN3 oraz V3, które przetwarzają dane z aż dwunastu mikrofonów na potrzeby adaptacyjnego ANC w czasie rzeczywistym. Podczas rozmów głosowych działa dodatkowo wspierany sztuczną inteligencją system kształtowania wiązki z sześcioma mikrofonami i technologią Precise Voice Pickup, co ma skutecznie niwelować szum wiatru oraz otoczenia.

Wbudowana bateria pozwala na 24 godziny odsłuchu z włączonym ANC oraz łącznością Bluetooth lub do 32 godzin, gdy wyłączymy redukcję hałasu.