Sony uderza w luksusowe audio. Znamy cenę i specyfikację przed premierą
Sony 1000X „The ColleXion”, nadchodząca nowość japońskiej marki, to najdroższe w jej historii słuchawki bezprzewodowe. Przed premierą, zapowiadaną na 19 maja, w sieci pojawił się duży przeciek na ich temat.
Portal HotEUDeals opublikował rendery oraz niemal pełną specyfikację nadchodzących Sony 1000X „The ColleXion”. Nowe słuchawki są pozycjonowane jako absolutnie topowy model, ulokowany wyżej niż obecny flagowiec WH-1000XM6. Z doniesień wynika, że nowość ma być wejściem Sony w segment luksusowego sprzętu audio-fashion.
Morning #FutureSquad! Here comes some more high-resolution promo material showing the #Sony #1000X #TheColleXion headphones two color options from all angle and revealing its key specs and features...😏— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 16, 2026
Na pierwszy rzut oka Sony 1000X „The ColleXion” przypominają poprzednie modele z serii 1000X, jednak są nieco bardziej zaokrąglone i mają smuklejszy profil. Ważne są też smaczki. Nowość ma pałąk wykończony skórą syntetyczną z eleganckimi, polerowanymi ramionami, na których wygrawerowano dyskretne logo marki. Duże, owalne nauszniki również pokryto miękką ekoskórą, a ich gładka powierzchnia zewnętrzna wymusiła przeniesienie paneli dotykowych na boki oraz tył obudowy.
Co najważniejsze dla użytkowników, Sony zastąpiło plastikowe widełki pałąka pojedynczym elementem z polerowanego metalu. Zmiana ta ma rozwiązać problem pękających zawiasów, na który masowo skarżyli się posiadacze modeli WH-1000XM5 oraz WH-1000XM6.
Za jakość dźwięku odpowiada nowy przetwornik, który został dostrojony we współpracy z inżynierami z cenionych studiów masteringowych: Battery Studios, Sterling Sound oraz Coast Mastering. To pierwszy raz, kiedy japońska firma tak mocno eksponuje swoich muzycznych partnerów na slajdach promocyjnych. Całość schowamy do eleganckiego etui z magnetycznym zamknięciem i zintegrowanym uchwytem.
Sprzęt wykorzystuje układ dwóch procesorów QN3 oraz V3, które przetwarzają dane z aż dwunastu mikrofonów na potrzeby adaptacyjnego ANC w czasie rzeczywistym. Podczas rozmów głosowych działa dodatkowo wspierany sztuczną inteligencją system kształtowania wiązki z sześcioma mikrofonami i technologią Precise Voice Pickup, co ma skutecznie niwelować szum wiatru oraz otoczenia.
Wbudowana bateria pozwala na 24 godziny odsłuchu z włączonym ANC oraz łącznością Bluetooth lub do 32 godzin, gdy wyłączymy redukcję hałasu.
Słuchawki Sony 1000X „The ColleXion” będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Black) oraz platynowo-białej (Platinum White). Ich premierowa cena ma wynosić 629 euro. U nas może to być więc kwota 2699 zł. Dla porównania – dotychczasowy flagowiec WH-1000XM6 debiutował w Polsce w cenie 1999 zł (teraz ok. 1699 zł).