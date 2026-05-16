Bezpieczeństwo

Wykryto lukę w procesorach Apple M5. Wszystko dzięki Claude'owi

Udało się wykryć podatność w nowym procesorze Apple M5. Zasługa należy się tutaj modelowi Claude Mythos służącemu do wykrywania luk zabezpieczeń oraz ekipie, która była w stanie go dobrze wykorzystać.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 19:00
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wykryto lukę w procesorach Apple M5. Wszystko dzięki Claude'owi
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

AI pomogło wykryć lukę bezpieczeństwa w procesorze Apple

Odkryta luka w procesorze Apple M5 to klasyczny przypadek podwyższania uprawnień lokalnych, który jakimś trafem wyślizgnął się reklamowanemu przez korporację mechanizmowi Memory Integrity Enforcement (MIE) zintegrowanemu na poziomie osprzętu.

Dalsza część tekstu pod wideo

MIE ma na celu weryfikację każdej operacji zapisu i odczytu w obrębie RAM-u, sprawdzając czy owe działania toczą się w obrębie danych, do których dana operacja została zaprojektowana, w tym na poziomie jądra systemu operacyjnego. Mechanizm ten oznacza każdy 16‑bajtowy fragment pamięci 4‑bitową "etykietą" powiązaną z wskaźnikami, które z niego korzystają. Proces ten działa na poziomie sprzętu (niczym tzw. hipernadzorca) i chroni przed najpopularniejszymi typami ataków, nie pobierając przy tym praktycznie żadnych zasobów systemowych — poza 3% użyciem RAM-u.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS VivoBook 16 Flip TP3607SA-RJ006W 16" OLED Ultra 5-226V 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS VivoBook 16 Flip TP3607SA-RJ006W 16" OLED Ultra 5-226V 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
-364 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4635 zł
Laptop ACER Nitro V 16S AI ANV16S-61-R963 16" IPS 180Hz Ryzen 9 AI 365 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4, Funkcje AI
Laptop ACER Nitro V 16S AI ANV16S-61-R963 16" IPS 180Hz Ryzen 9 AI 365 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4, Funkcje AI
-400 zł
7699 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Laptop DELL 16 Plus DB16250 16" Ultra 9-288V 32GB RAM 2TB SSD Windows Home 11
Laptop DELL 16 Plus DB16250 16" Ultra 9-288V 32GB RAM 2TB SSD Windows Home 11
0 zł
7999 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999 zł
Advertisement

Ale jednak tutaj okazał się bezsilny. W praktyce podatność dotyczy przede wszystkim Maców używanych jako serwery, bo dany atakujący może wywołać komendę jako standardowy użytkownik, podnieść sobie uprawnienia do poziomu administratora i później uzyskać całkowity dostęp do komputera. W teorii rzadko kiedy komputery Mac wykorzystuje się w roli serwerów, ale sama luka jest niepokojąca, bo według ekipy badaczy ds. cyberbezpieczeństwa Calif można dość łatwo oszukać użytkowników Maców do uruchomienia złośliwego kodu, a dość trudno potem to wychwycić i usunąć.

Grupa badaczy wykorzystała narzędzie Claude Mythos, które jest zaawansowanym modelem AI stosowanym do wychwytywania luk zabezpieczeń. Lukę odkryto na komputerze z Apple M5 i systemem macOS 26.4.1. Sprawa została opisana na ich blogu w ramach szerszej publikacji o innych podatnościach wykrytych przy asyście Claude Mythos i innych narzędzi AI.

Image
telepolis
#Apple bezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo apple m5 claude mythos
Źródła zdjęć: 8th.creator / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Tom's Hardware