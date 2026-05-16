Wymagają 36x więcej włókna. To przez nie będzie brakować światłowodów

AI zjada sieć od środka

Chińscy giganci branży światłowodowej - Hengtong i FiberHome - pracują na pełnych obrotach i nie są w stanie nadążyć z produkcją. Według raportu DigiTimes ich linie produkcyjne są całkowicie zajęte, a czas oczekiwania na dostawę niektórych produktów wydłużył się z kilku tygodni do nawet roku dla mniejszych odbiorców. Popyt na światłowody w centrach danych wzrósł w 2025 roku o około 76% rok do roku. W 2024 roku segment AI odpowiadał za mniej niż 5% globalnego popytu na światłowody - do 2027 roku ma to być już 30% całego rynku.

Skąd tak gwałtowny wzrost? Infrastruktura AI potrzebuje około 36 razy więcej światłowodu niż tradycyjne serwery. Klastry do trenowania i uruchamiania modeli wymagają znacznie gęstszych sieci połączeń wewnętrznych niż zwykłe centra danych w chmurze. To zmienia całą logikę produkcji.

Problem pogłębia fakt, że wytworzenie preform optycznych - szklanych prętów, z których ciągnie się włókno - to proces wymagający czasu i wysokich nakładów. Budowa nowych mocy produkcyjnych zajmuje od 18 do 24 miesięcy, co oznacza, że nawet przy najlepszej woli podaż nie nadrobi zaległości szybko. Dodatkowo producenci przestawiają linie z tańszego włókna telekomunikacyjnego na droższy typ przeznaczony dla AI. W rezultacie powstają niedobory także w tradycyjnej telekomunikacji. Globalne ceny światłowodów wzrosły o około 70% w porównaniu z dołkiem z 2021 roku.

Najwięksi gracze nie czekają biernie. Meta podpisała z producentem Corning kontrakt na dostawy wart 6 miliardów dolarów, a Nvidia zainwestowała 300 milionów dolarów w budowę trzech nowych fabryk włókna w Północnej Karolinie i Teksasie. Corning ujawnił przy okazji wyników za pierwszy kwartał 2026, że ma podpisane jeszcze dwie podobne umowy z tzw. hyperscalerami (czyli dostawcami usług chmury obliczeniowej na wielką skalę), których nazwy pozostały tajemnicą.