Wiadomości Google pozazdrościły Samsungowi. Ważna aktualizacja komunikatora

Wkrótce użytkownicy już na dobre pożegnają się z aplikacją Samsung Messages, która za kilka miesięcy zostanie ostatecznie wygaszona przez producenta. Co prawda według ostatnich doniesień dotyczy to na razie tylko USA, a reszta świata może jeszcze spać spokojnie, to jednak twórcy Wiadomości Google podchodzą do sprawy poważnie. Nie próżnują i przygotowują się na przyjęcie nowych użytkowników.

Serwis Android Authority dotarł do kodu najnowszej, testowej wersji aplikacji, który zdradza zaawansowane prace nad dwiema przydatnymi nowościami. Jedna z nich to wyraźne nawiązanie do komunikatora Samsunga.

Google Messages is getting closer to livening up your chats with custom backgrounds



Smart reply settings also getting reorganized with a clear choice between draft or send behavior



✅ Details - https://t.co/pCbJkUuCiN pic.twitter.com/61cjyYmI3W — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) May 15, 2026

Niestandardowe tła i kolory czatów

Google od dłuższego czasu eksperymentuje z możliwością głębszej personalizacji wyglądu rozmów. Najnowsza kompilacja beta (oznaczona jako messages.android_20260508_02_RC00.phone.openbeta_dynamic) ujawnia kolejne postępy w tym zakresie.

W pliku manifestu aplikacji pojawił się nowy element jednoznacznie powiązany z obsługą niestandardowych tapet. Wskazuje to, że wkrótce będziemy mogli nie tylko zmieniać kolory czatów RCS, ale również ustawiać własne zdjęcia jako tło dla poszczególnych konwersacji.

Podobne opcje personalizacji znane są w Samsung Messages, mają je też w różnym stopniu komunikatory jak Facebook Messenger, tylko aplikacja Googla wygląda, jakby zatrzymała się w 2015 roku. To się jednak zmieni.

Czytelniejsze inteligentne odpowiedzi

Kolejna modyfikacja dotyczy funkcji Smart Reply, która podsuwa gotowe teksty ułatwiające szybkie odpisywanie na przysłane wiadomości. Na przykład „Dziękuję za zaproszenie, potwierdzam obecność” czy też „Niestety, nie mogę uczestniczyć”.

Do tej pory użytkownicy mogli sterować zachowaniem tych podpowiedzi za pomocą prostego przełącznika. Decydował on o tym, czy wybrana odpowiedź zostaje wysłana natychmiast, czy trafia najpierw do pola edycji jako szkic.

Deweloperzy Google doszli jednak do wniosku, że taki interfejs bywa mało intuicyjny, ponieważ klasyczne suwaki służą zazwyczaj do całkowitego włączania lub wyłączania danej opcji. W przygotowywanej aktualizacji zarządzanie inteligentnymi odpowiedziami zostanie przeniesione na osobną kartę ustawień. Użytkownik otrzyma tam precyzyjny i czytelny wybór pomiędzy dwiema akcjami: wysłaniem wygenerowanej wiadomości od razu lub utworzeniem z niej wersji roboczej do ewentualnej poprawki.

Screen: Android Authority