Nowatorska technologia produkcji. Urządzenia elektroniczne będą tańsze

Wkrótce wejdą do sprzedaży. Dzięki ich nowatorskiej technologii produkcyjnej, urządzenia elektroniczne z ekranami OLED, staną się znacznie tańsze. 

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 14:01
Drukowane atramentowo panele OLED

Firma analityczna Omdia wzięła pod lupę nową technologię produkcji paneli OLED – druk atramentowy. Jak się okazuje, koszty wytworzenia pojedynczego panelu OLED są aż o 30-35% niższe niż w przypadku dotychczasowych metod.

Omdia bazuje swoje wyliczenia na 16-calowym panelu OLED (a więc takim, jakim można znaleźć np. w laptopie). Może się więc to przełożyć na niższe ceny telewizorów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych. Firma TCL CSOT (osobna spółka podlegająca TCL i produkująca ekrany) to pierwszy producent ekranów OLED drukowanych atramentowo. Będą one wytwarzane pod koniec 2026 r., a TCL ma zamiar utorować drogę OLED-om, aby zaczęły one wypierać panele LCD w monitorach, laptopach i tabletach. Ostatecznym celem jest produkcja telewizorów OLED przy użyciu tej metody.

Telewizory OLED już teraz stały się bardziej przystępne, a trend obniżki cen postępuje z roku na rok. Metoda druku atramentowego może być brakującym elementem układanki, aby wreszcie zepchnąć panele LCD na dalszy plan.

W tym momencie TCL jest w stanie produkować maksymalnie 27-calowe monitory, ale w niedalekiej przyszłości, na przełomie 2027 i 2028 roku, może już wystartować produkcja paneli o przekątnej do 65-77 cali.

Źródła zdjęć: Nordroden / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd