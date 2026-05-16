Nowatorska technologia produkcji. Urządzenia elektroniczne będą tańsze

Drukowane atramentowo panele OLED

Firma analityczna Omdia wzięła pod lupę nową technologię produkcji paneli OLED – druk atramentowy. Jak się okazuje, koszty wytworzenia pojedynczego panelu OLED są aż o 30-35% niższe niż w przypadku dotychczasowych metod.

Dalsza część tekstu pod wideo

Omdia bazuje swoje wyliczenia na 16-calowym panelu OLED (a więc takim, jakim można znaleźć np. w laptopie). Może się więc to przełożyć na niższe ceny telewizorów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych. Firma TCL CSOT (osobna spółka podlegająca TCL i produkująca ekrany) to pierwszy producent ekranów OLED drukowanych atramentowo. Będą one wytwarzane pod koniec 2026 r., a TCL ma zamiar utorować drogę OLED-om, aby zaczęły one wypierać panele LCD w monitorach, laptopach i tabletach. Ostatecznym celem jest produkcja telewizorów OLED przy użyciu tej metody.

Telewizory OLED już teraz stały się bardziej przystępne, a trend obniżki cen postępuje z roku na rok. Metoda druku atramentowego może być brakującym elementem układanki, aby wreszcie zepchnąć panele LCD na dalszy plan.