ASUS pokazał świetny sprzęt, ale cena przyprawia o zawał
ASUS pokazał nowy komputer z serii ROG NUC. Chociaż na papierze i zdjęciach wygląda bardzo ciekawie, to cały zachwyt znika w momencie spojrzenia na cenę.
Nowy mini-komputer ASUS ROG NUC 16 zachwyca zarówno na zdjęciach, jak i w tabelach specyfikacji. Szkoda, że tajwańska firma liczy sobie za niego sporą sumkę.
ASUS ROG NUC 16
ASUS ROG NUC 16 to propozycja dla osób, które nie mają dużo miejsca, a chciałyby mieć całkiem solidny komputer stacjonarny. Oczywiście trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami, bo forma i rozmiar sprawiają, że jest on wyposażony w podzespoły charakterystyczne dla laptopów. Nadal bardzo wydajne, ale jednak słabsze od desktopowych.
Komputer wyposażony jest w procesory Intel Core Ultra 9 290HX, 32 GB pamięci RAM DDR5-6400 (obsługuje aż do 128 GB), dysk SSD o pojemności 2 TB oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. To solidna konfiguracja, która poradzi sobie z każdą najnowszą grą. W sprzedaży dostępne są dwie wersje kolorystyczne - biała oraz czarna.
ASUS chwali się, że w środku zastosował rozwiązania, dzięki którym komputer nie tylko zachowuje odpowiednie temperatury, ale też kulturę pracy. Mowa między innymi o trzech wentylatorach, podwójnej komorze parowej oraz osoby radiatorze dla dysku SSD. ROG NUC 16 ma generować hałas na poziomie zaledwie 38 dBA.
Jednak teraz najważniejsze pytanie - ile to kosztuje? No i tutaj pojawia się problem. W Chinach komputer został wyceniony na równowartość 4405 (czarny) oraz 4699 dolarów (biały). To ponad 16 i 17 tys. zł.