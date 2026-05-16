ASUS pokazał świetny sprzęt, ale cena przyprawia o zawał

Nowy mini-komputer ASUS ROG NUC 16 zachwyca zarówno na zdjęciach, jak i w tabelach specyfikacji. Szkoda, że tajwańska firma liczy sobie za niego sporą sumkę.

ASUS ROG NUC 16 to propozycja dla osób, które nie mają dużo miejsca, a chciałyby mieć całkiem solidny komputer stacjonarny. Oczywiście trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami, bo forma i rozmiar sprawiają, że jest on wyposażony w podzespoły charakterystyczne dla laptopów. Nadal bardzo wydajne, ale jednak słabsze od desktopowych.

Komputer wyposażony jest w procesory Intel Core Ultra 9 290HX, 32 GB pamięci RAM DDR5-6400 (obsługuje aż do 128 GB), dysk SSD o pojemności 2 TB oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. To solidna konfiguracja, która poradzi sobie z każdą najnowszą grą. W sprzedaży dostępne są dwie wersje kolorystyczne - biała oraz czarna.

ASUS chwali się, że w środku zastosował rozwiązania, dzięki którym komputer nie tylko zachowuje odpowiednie temperatury, ale też kulturę pracy. Mowa między innymi o trzech wentylatorach, podwójnej komorze parowej oraz osoby radiatorze dla dysku SSD. ROG NUC 16 ma generować hałas na poziomie zaledwie 38 dBA.