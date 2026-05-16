WhatsApp pokazał nowość. Zniknie i już nie wróci

WhatsApp niemal od zawsze pozwalał na wysłanie wiadomości, które po ustalonym czasie znikały i nie dało się ich więcej przeczytać. Do tej pory to sam wysyłający ustalał termin ważności i nie miało znaczenia, czy odbiorca zdążył treść przeczytać, czy nie. Teraz będzie dodatkowa możliwość.

Znikające wiadomości WhatsApp

WhatsApp szykuje nowość, która sprawi, że znikająca wiadomość niemal na pewno zostanie przeczytania przez odbiorcę. W trakcie wysyłania takiego komunikatu nadawca będzie mógł wybrać, aby ta zniknęła po określonym czasie, ale nie od wysłania, ale od odczytania. W tym przypadku możliwe będzie ustawienie między innymi 5 minut, 1 godziny lub 12 godzin.

Jednak jest haczyk. Nawet taka wiadomość, jeśli nie zostanie odczytana przez 24 godziny od wysłania, w końcu zostanie automatycznie usunięta i przepadnie. Ma to być dodatkowy wentyl bezpieczeństwa, aby poufne informacje nie trafiły do nieuprawnionych osób.