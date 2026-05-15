Podaj numer telefonu albo się męcz. Gmail z niewygodną zmianą

Google daje 15 GB przestrzeni w chmurze do podziału między Gmail, a Dysk Google. To się jednak powoli zmienia i ilość miejsca dla nowych kont drastycznie spada, chyba że zrobią jedną rzecz. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
10:41
Jeden z użytkowników Reddita zgłosił, że podczas zakładania nowego konta Gmail Google postawiło mu ultimatum: albo poda swój numer telefonu, albo będzie musiał się zadowolić nie 15 GB, a 5 GB przestrzeni dyskowej, co podparł stosownym zrzutem ekranu:

Google przycina na dysku?

Wartym odnotowania jest także fakt, że 18 marca bieżącego roku Google dokonało drobnej korekty na stronie pomocy technicznej. I tak fraza:

Każde konto Google obejmuje 15 GB miejsca na dane (...)

Została zmieniona na:

Każde konto Google obejmuje do 15 GB miejsca na dane (...)

Wygląda więc na to, że nowe konta miałyby być ograniczane do 5 GB, kiedy nie zechcemy podać numeru telefonu. A raczej wyglądałoby, gdyby nie jeden prosty szczegół: postanowiłem to osobiście zweryfikować. Utworzyłem nowe konto — rzecz jasna na smartfonie, bo na PC nie da się nie podać numeru telefonu — odmówiłem podania numeru, a mimo to świeżo utworzone konto ma 15 GB przestrzeni na dane. 

Czy to znaczy, że ktoś nas robi w balona? W żadnym wypadku. Możliwe, że mniejsze konta zostały wprowadzone na innych rynkach lub że Google to dopiero testuje i wyrywkowo niektóre osoby mają mniej miejsca na nowym koncie, a u innych wszystko działa po staremu. I to by miało nawet sens: Google nie chce wkurzyć użytkowników i woli wybadać grunt przed tak drastyczną zmianą.

To jednak tylko spekulacje. Pewne jest to, że facet na Reddicie twierdzi, że ma problem i podpiera go zrzutem ekranu, a u mnie on nie występuje. 

Źródła zdjęć: JarTee / Shutterstock.com, Reddit
Źródła tekstu: PhoneArena