Podaj numer telefonu albo się męcz. Gmail z niewygodną zmianą

Jeden z użytkowników Reddita zgłosił, że podczas zakładania nowego konta Gmail Google postawiło mu ultimatum: albo poda swój numer telefonu, albo będzie musiał się zadowolić nie 15 GB, a 5 GB przestrzeni dyskowej, co podparł stosownym zrzutem ekranu:

Google przycina na dysku?

Wartym odnotowania jest także fakt, że 18 marca bieżącego roku Google dokonało drobnej korekty na stronie pomocy technicznej. I tak fraza:

Każde konto Google obejmuje 15 GB miejsca na dane (...)

Została zmieniona na:

Każde konto Google obejmuje do 15 GB miejsca na dane (...)

Wygląda więc na to, że nowe konta miałyby być ograniczane do 5 GB, kiedy nie zechcemy podać numeru telefonu. A raczej wyglądałoby, gdyby nie jeden prosty szczegół: postanowiłem to osobiście zweryfikować. Utworzyłem nowe konto — rzecz jasna na smartfonie, bo na PC nie da się nie podać numeru telefonu — odmówiłem podania numeru, a mimo to świeżo utworzone konto ma 15 GB przestrzeni na dane.

Czy to znaczy, że ktoś nas robi w balona? W żadnym wypadku. Możliwe, że mniejsze konta zostały wprowadzone na innych rynkach lub że Google to dopiero testuje i wyrywkowo niektóre osoby mają mniej miejsca na nowym koncie, a u innych wszystko działa po staremu. I to by miało nawet sens: Google nie chce wkurzyć użytkowników i woli wybadać grunt przed tak drastyczną zmianą.