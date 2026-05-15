Karty Radeon się gotują, a wentylatory stoją. Nowy sterownik robi popłoch

Założenia były proste: niskie zużycie, to też niska emisja ciepła. W takim wypadku wentylatory się zatrzymywały, szum się zmniejszał i praca była przyjemniejsza. A kiedy wykorzystanie grafiki rośnie, to rośnie i temperatura, ale i to nie jest problemem, bo wtedy wentylatory znów zaczynają swoją pracę. I to naprawdę działało. Do czasu ukazania się najnowszej wersji sterownika, czyli Adrenalin 26.5.1. To znaczy: funkcja wciąż działa poprawnie, o ile nie dojdzie do pewnej specyficznej sytuacji.

Jedna rzecz zaburza działanie Zero RPM

I pewnie już niektórzy ostrzą widły i podpalają pochodnie, aby zarzucić mi clickbait. W końcu specyficzna sytuacja zdarza się rzadko, prawda? Otóż nie prawda. Bo jest nią przejście monitora w stan uśpienia lub wyłączenie go i włączenie. Tym samym wszystko działa dobrze, dopóki chociażby na chwilę nie zgaśnie wam ekran.

Jeśli do tego dojdzie, to temperatura karty może rosnąć jak szalona, a wentylatory nawet nie drgną — chyba że leciutko na skutek temperatury. Oczywiście błąd ten może spowodować znacznie szybsze zużycie się karty graficznej, spadki wydajności, uszkodzenie samego sprzętu, oraz niebieski ekran śmierci.