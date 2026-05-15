Karty Radeon się gotują, a wentylatory stoją. Nowy sterownik robi popłoch
Zero RPM jest funkcją, dzięki której PC osób z kartą graficzną od AMD jest znacznie cichszy. Ot, podczas minimalnego obciążenia karty graficznej wyłącza ona wentylatory i przechodzi w pełni na chłodzenie pasywne. Problem w tym, że w pewnych warunkach do niego nie wraca.
Założenia były proste: niskie zużycie, to też niska emisja ciepła. W takim wypadku wentylatory się zatrzymywały, szum się zmniejszał i praca była przyjemniejsza. A kiedy wykorzystanie grafiki rośnie, to rośnie i temperatura, ale i to nie jest problemem, bo wtedy wentylatory znów zaczynają swoją pracę. I to naprawdę działało. Do czasu ukazania się najnowszej wersji sterownika, czyli Adrenalin 26.5.1. To znaczy: funkcja wciąż działa poprawnie, o ile nie dojdzie do pewnej specyficznej sytuacji.
Jedna rzecz zaburza działanie Zero RPM
I pewnie już niektórzy ostrzą widły i podpalają pochodnie, aby zarzucić mi clickbait. W końcu specyficzna sytuacja zdarza się rzadko, prawda? Otóż nie prawda. Bo jest nią przejście monitora w stan uśpienia lub wyłączenie go i włączenie. Tym samym wszystko działa dobrze, dopóki chociażby na chwilę nie zgaśnie wam ekran.
Jeśli do tego dojdzie, to temperatura karty może rosnąć jak szalona, a wentylatory nawet nie drgną — chyba że leciutko na skutek temperatury. Oczywiście błąd ten może spowodować znacznie szybsze zużycie się karty graficznej, spadki wydajności, uszkodzenie samego sprzętu, oraz niebieski ekran śmierci.
Istnieje jednak pewien trik, który może pozwolić na rozwiązanie tego problemu: wystarczy wyłączyć możliwość przejścia w tryb uśpienia na monitorze. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne, szczególnie jeśli tym panelem jest OLED. Jednak to tylko rozwiązanie czasowe, zanim AMD nie naprawi aktualizacji. A my w tym czasie nie ugotujemy sobie grafiki, więc raczej warto.