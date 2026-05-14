Pora zapiąć pasy. NVIDIA znowu podnosi ceny

NVIDIA poinformowała podobno partnerów produkujących karty graficzne o kolejnej podwyżce związanej z modelami GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5090D V2. Powodem mają być coraz droższe pamięci GDDR7 (Zieloni dostarczają GPU + kości), które w najwydajniejszych przedstawicielach rodziny Blackwell odgrywają coraz większą rolę w końcowej cenie produktu.

Średnia i niska półka cenowa pozostaje na razie bez zmian

Źródłem tych doniesień jest chińskie Board Channels, które zrzesza pracowników wielu największych firm jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inne. Według niego NVIDIA nie zmieniła oficjalnych sugerowanych cen. Podwyżka ma dotyczyć tego co płacą partnerzy. W praktyce oznacza to, że MSRP może pozostać bez zmian, ale realne ceny w sklepach i tak wzrosną, gdy nowe koszty przejdą przez dystrybutorów i sprzedawców.

Skala podwyżki ma wynosić 300 dolarów, czyli około 1100 złotych. Dotyczy to zarówno standardowego GeForce RTX 5090 dostępnego na całym świecie, jak i GeForce RTX 5090D V2 przeznaczonego na rynek chiński. Ten drugi model został wyposażony w 24 GB pamięci GDDR7 na 384-bitowej szynie danych, zamiast klasycznych 32 GB na 512-bitowej magistrali.

Jest jednak też jakieś "pocieszenie". Na razie podwyżka nie ma obejmować kart GeForce RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070 ani niżej pozycjonowanych modeli. Prawdopodobnie dlatego, że posiadają znacznie mniej VRAM.