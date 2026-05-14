Sprzęt

Pora zapiąć pasy. NVIDIA znowu podnosi ceny

Granie na własnym sprzęcie staje się coraz droższe i trudniejsze. Drożeją już nie tylko konsole Sony, Microsoftu i Nintendo, ale również flagowe karty graficzne.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:59
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pora zapiąć pasy. NVIDIA znowu podnosi ceny
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

NVIDIA poinformowała podobno partnerów produkujących karty graficzne o kolejnej podwyżce związanej z modelami GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5090D V2. Powodem mają być coraz droższe pamięci GDDR7 (Zieloni dostarczają GPU + kości), które w najwydajniejszych przedstawicielach rodziny Blackwell odgrywają coraz większą rolę w końcowej cenie produktu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Średnia i niska półka cenowa pozostaje na razie bez zmian

Źródłem tych doniesień jest chińskie Board Channels, które zrzesza pracowników wielu największych firm jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inne. Według niego NVIDIA nie zmieniła oficjalnych sugerowanych cen. Podwyżka ma dotyczyć tego co płacą partnerzy. W praktyce oznacza to, że MSRP może pozostać bez zmian, ale realne ceny w sklepach i tak wzrosną, gdy nowe koszty przejdą przez dystrybutorów i sprzedawców.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna XFX Swift Radeon RX 9070 OC White Triple Fan Gaming Edition 16GB
Karta graficzna XFX Swift Radeon RX 9070 OC White Triple Fan Gaming Edition 16GB
-300.99 zł
3099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Karta graficzna GIGABYTE Aorus GeForce RTX 5090 Master 32GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE Aorus GeForce RTX 5090 Master 32GB DLSS 4
0 zł
17999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 17999.99 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5080 Windforce SFF 16GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5080 Windforce SFF 16GB DLSS 4
-500.99 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Advertisement

Skala podwyżki ma wynosić 300 dolarów, czyli około 1100 złotych. Dotyczy to zarówno standardowego GeForce RTX 5090 dostępnego na całym świecie, jak i GeForce RTX 5090D V2 przeznaczonego na rynek chiński. Ten drugi model został wyposażony w 24 GB pamięci GDDR7 na 384-bitowej szynie danych, zamiast klasycznych 32 GB na 512-bitowej magistrali.

Jest jednak też jakieś "pocieszenie". Na razie podwyżka nie ma obejmować kart GeForce RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070 ani niżej pozycjonowanych modeli. Prawdopodobnie dlatego, że posiadają znacznie mniej VRAM.

Na koniec trzeba przypomnieć, że to nie pierwsza "nieoficjalna" podwyżka dla GeForce RTX 5090 spowodowana szaleństwem na sztuczną inteligencję. Jeszcze w grudniu flagowe modele można było kupić za 12 599 złotych. Teraz najbardziej podstawowe propozycje to wydatek przynajmniej 16 449 złotych, a te lepsze dobijają nawet do 19 000 - 20 000 złotych

ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming OC 32 GB
Image
telepolis
Nvidia DRAM GPU NVIDIA Blackwell GDDR7 GeForce RTX 5000 GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5090D
Źródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: Board Channels, VideoCardz, oprac. własne