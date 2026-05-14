Nowy mobilny router FRITZ zasilisz z powerbanka

Zasilanie przez USB i obsługa LTE

Fritz!Box 6825 4G to urządzenie o wymiarach 65 x 135 x 98 milimetrów. Producent po raz pierwszy zastosował w swoim routerze złącze USB-C do zasilania. Sprzęt można uruchomić za pomocą ładowarki od smartfonu lub zwykłego powerbanka. Ułatwia to korzystanie z sieci podczas podróży. W obudowie znajduje się jedno gniazdo na kartę w formacie nanoSIM.

Dalsza część tekstu pod wideo

Router obsługuje łączność komórkową 4G/LTE, oferując maksymalną prędkość na poziomie 300 Mb/s dla pobierania danych oraz 50 Mb/s dla wysyłania. Urządzenie wspiera podwójną agregację pasm i technologię MIMO 2x2. Model ten obsługuje wiele pasm w standardach FDD oraz TDD, jest również wstecznie kompatybilny z sieciami starszej generacji, takimi jak UMTS i HSPA+.

Sieć bezprzewodowa i łącze zapasowe

Router marki Fritz! rozdziela sygnał w standardzie Wi-Fi 6, korzystając z pasma 2,4 GHz. Maksymalna przepustowość wbudowanej sieci bezprzewodowej wynosi 600 Mb/s. Połączenie chroni standard szyfrowania WPA3. Urządzenie ma ponadto jeden port Gigabit LAN, służący do przewodowego podłączenia komputera stacjonarnego lub telewizora. Router potrafi również łączyć się z zewnętrznymi hotspotami Wi-Fi i udostępniać ich sygnał wszystkim podłączonym sprzętom.

Sprzęt wyposażono w funkcję o nazwie Fritz! Failsafe. Pozwala to na wykorzystanie routera 4G jako łącza zapasowego. W przypadku awarii domowego internetu z kabla, linii DSL lub światłowodu, urządzenie mobilne automatycznie przejmuje dostarczanie sygnału. Wymaga to wcześniejszego połączenia z głównym routerem w domu za pośrednictwem portu LAN lub WAN. Oprogramowanie Fritz!OS udostępnia użytkownikom limity czasowe i filtry treści w ramach kontroli rodzicielskiej. Ma też wydzieloną sieć dla gości oraz obsługuje bezpieczne tunele VPN przez protokoły WireGuard i IPSec.

Dostępność i cena