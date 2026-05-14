Navitel pokazał kamery rowerowe 4K. Nagrają wszystko

Przednia kamera z GPS i stabilizacją

Model Navitel Flow DL800 to urządzenie montowane na kierownicę roweru. Rejestruje ono obraz w rozdzielczości 4K przy kącie widzenia wynoszącym 140 stopni. Producent zastosował tutaj technologię HDR oraz elektroniczną stabilizację obrazu EIS. Dzięki temu filmy mają być czytelne nawet podczas jazdy po wyboistej nawierzchni.

Zintegrowana lampka przednia generuje strumień światła o mocy 430 lumenów. Rowerzysta może wybrać jeden z pięciu trybów pracy, w tym cztery poziomy światła stałego i jeden tryb migający. Sprzęt ma również wbudowany moduł GPS. Rejestruje on trasę, aktualną prędkość oraz pokonany dystans. Bateria w tym modelu pozwala na pracę urządzenia przez ponad 10 godzin.

W zestawie użytkownik otrzymuje uchwyt na kierownicę, czytnik kart microSD oraz kabel do ładowania.

Monitorowanie sytuacji za plecami

Drugą nowością w ofercie jest Navitel Flow BL800. To kamera tylna, którą mocuje się pod siodełkiem. Ten model także nagrywa wideo w jakości 4K z wykorzystaniem systemu HDR. Urządzenie pełni jednocześnie rolę światła ostrzegawczego o mocy 90 lumenów. System oferuje osiem różnych trybów świecenia, co poprawia widoczność na drodze.

Konstrukcja tego modelu jest lekka i pozwala na szybki montaż. Producent dołącza do zestawu specjalne mocowanie do sztycy podsiodłowej oraz podkładki dystansowe. Czas pracy samej lampki może wynieść nawet 300 godzin. Należy jednak pamiętać, że uruchomienie nagrywania wideo skraca ten czas. Podobnie jak w przypadku kamery przedniej, w opakowaniu znajduje się czytnik kart pamięci.

Ceny i dostępność w sklepach

Głównym celem nowych urządzeń jest poprawa bezpieczeństwa na drodze. Nagrania w jakości 4K mogą służyć jako wiarygodny materiał dowodowy w razie wypadku lub kolizji.

Projektując modele NAVITEL Flow DL800 i BL800, skupiliśmy się przede wszystkim na bezpieczeństwie rowerzystów, których codzienna trasa często przecina się z ruchem samochodowym – zarówno na ścieżkach rowerowych, jak i drogach miejskich. Dzięki nagrywaniu w jakości 4K, stabilizacji obrazu oraz szerokiemu kątowi widzenia użytkownik może zarejestrować przebieg zdarzenia w wysokiej jakości i – podobnie jak kierowca samochodu – dysponować wiarygodnym materiałem dowodowym. powiedział Tobiasz Jankowski, CEO Navitel Europe