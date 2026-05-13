Netflix z reklamami wchodzi do Polski

Rozszerzenie oferty w Europie i na świecie

Netflix przedstawił zaktualizowane plany podczas wydarzenia Upfront. W przyszłym roku tańszy wariant z reklamami subskrypcji trafi do 15 nowych regionów. Na udostępnionej liście państw znalazła się Polska. Użytkownicy zyskają w ten sposób dostęp do serwisu w niższej cenie. Platforma przygotowuje się jednocześnie do dziesiątej rocznicy obecności na wielu z docelowych rynków.

Amy Reinhard z zarządu platformy wydała oficjalny komunikat w tej sprawie. Prezes do spraw reklam podkreśliła rozwój nowych możliwości dla subskrybentów i reklamodawców. Pakiet z blokami promocyjnymi funkcjonuje na rynku od blisko czterech lat. Obecnie to on napędza w dużej mierze wzrost nowych rejestracji.

W ciągu ostatnich kilku lat udowodniliśmy, że jesteśmy już trwałym graczem na rynku. Ten rok ugruntuje naszą pozycję jako gracza, z którym trzeba się liczyć.



(...) Mamy najnowocześniejszą technologię, doskonałą ofertę obejmującą seriale, filmy, podcasty i wydarzenia na żywo, a także najbardziej zaangażowanych i uważnych widzów. Udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni, a teraz udostępniamy plany z reklamami w kolejnych krajach. Netflix jest gotowy do rywalizacji z każdym. powiedziała Amy Reinhard

Wyniki finansowe i zaangażowanie widzów

Netflix odnotowuje stały rozwój w segmencie reklamowym. W pierwszym kwartale bieżącego roku tańszy pakiet wybrało ponad 60% nowych abonentów w obsługiwanych krajach. Platforma współpracuje aktualnie z ponad 4000 partnerów biznesowych. Wynik ten przekłada się na wzrost rzędu 70% w ujęciu rocznym.

Szacowane przychody z tego sektora mają osiągnąć poziom 3 miliardów dolarów do końca tego roku. Taki stan oznacza dwukrotny wzrost zysków względem roku 2025. Pakiet z reklamami przyciąga przed ekrany 250 milionów aktywnych widzów w miesiącu. Ponad 80% z nich loguje się do usługi minimum raz w tygodniu. Netflix wdraża obecnie własną platformę technologiczną do obsługi wyświetleń.

Lista obsługiwanych państw

Do tej pory wariant z reklamami wdrożono w 12 krajach na świecie. Na liście znajdują się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Kanada. Opcja działa także w Australii, Brazylii i Meksyku. W Europie obejmuje ona Niemcy, Francję, Włochy i Hiszpanię. Aktualne zestawienie zamykają Japonia i Korea Południowa.