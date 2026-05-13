Telewizja i VoD

Netflix z reklamami wchodzi do Polski

Netflix ogłosił rozszerzenie pakietu z reklamami o kilkanaście nowych państw. Wśród uwzględnionych rynków znalazła się również Polska. Nowa oferta trafi do pierwszych użytkowników w 2027 roku.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13 MAJ 2026
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Netflix z reklamami wchodzi do Polski
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Rozszerzenie oferty w Europie i na świecie

Netflix przedstawił zaktualizowane plany podczas wydarzenia Upfront. W przyszłym roku tańszy wariant z reklamami subskrypcji trafi do 15 nowych regionów. Na udostępnionej liście państw znalazła się Polska. Użytkownicy zyskają w ten sposób dostęp do serwisu w niższej cenie. Platforma przygotowuje się jednocześnie do dziesiątej rocznicy obecności na wielu z docelowych rynków.

Dalsza część tekstu pod wideo

Amy Reinhard z zarządu platformy wydała oficjalny komunikat w tej sprawie. Prezes do spraw reklam podkreśliła rozwój nowych możliwości dla subskrybentów i reklamodawców. Pakiet z blokami promocyjnymi funkcjonuje na rynku od blisko czterech lat. Obecnie to on napędza w dużej mierze wzrost nowych rejestracji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HISENSE 55E8Q 55" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 55E8Q 55" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Telewizor DREAME 55Q100 55" QLED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor DREAME 55Q100 55" QLED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-100 zł
2399 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Telewizor TCL 75C69K 75" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Stereo TCL Z100E (2szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor TCL 75C69K 75" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Stereo TCL Z100E (2szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
6488 zł - najniższa cena
Kup teraz 6488 zł
Advertisement

W ciągu ostatnich kilku lat udowodniliśmy, że jesteśmy już trwałym graczem na rynku. Ten rok ugruntuje naszą pozycję jako gracza, z którym trzeba się liczyć.

(...) Mamy najnowocześniejszą technologię, doskonałą ofertę obejmującą seriale, filmy, podcasty i wydarzenia na żywo, a także najbardziej zaangażowanych i uważnych widzów. Udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni, a teraz udostępniamy plany z reklamami w kolejnych krajach. Netflix jest gotowy do rywalizacji z każdym.

powiedziała Amy Reinhard

Wyniki finansowe i zaangażowanie widzów

Netflix odnotowuje stały rozwój w segmencie reklamowym. W pierwszym kwartale bieżącego roku tańszy pakiet wybrało ponad 60% nowych abonentów w obsługiwanych krajach. Platforma współpracuje aktualnie z ponad 4000 partnerów biznesowych. Wynik ten przekłada się na wzrost rzędu 70% w ujęciu rocznym.

Szacowane przychody z tego sektora mają osiągnąć poziom 3 miliardów dolarów do końca tego roku. Taki stan oznacza dwukrotny wzrost zysków względem roku 2025. Pakiet z reklamami przyciąga przed ekrany 250 milionów aktywnych widzów w miesiącu. Ponad 80% z nich loguje się do usługi minimum raz w tygodniu. Netflix wdraża obecnie własną platformę technologiczną do obsługi wyświetleń.

Lista obsługiwanych państw

Do tej pory wariant z reklamami wdrożono w 12 krajach na świecie. Na liście znajdują się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Kanada. Opcja działa także w Australii, Brazylii i Meksyku. W Europie obejmuje ona Niemcy, Francję, Włochy i Hiszpanię. Aktualne zestawienie zamykają Japonia i Korea Południowa.

Rok 2027 przyniesie poszerzenie dostępności o 15 państw. Obok Polski wdrożenie nastąpi w Austrii, Belgii, Danii i Holandii. Zmiany dotkną także Irlandii, Norwegii, Szwecji oraz Szwajcarii. Na pozostałych kontynentach wariant trafi do Kolumbii, Peru, Indonezji, Tajlandii, Nowej Zelandii i na Filipiny.

Image
telepolis
netflix streaming wideo Netflix z reklamami 2027 netflix w polsce
Źródła zdjęć: e-crow / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Netflix