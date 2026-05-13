Japończycy mają SSD nowej generacji. Kuszą wydajnością i pojemnością

Oferta dysków PCIe 5.0 powiększa się. Na szczęście znany i ceniony japoński producent nie poszedł w cięcie kosztów i pamięci typu QLC NAND. 

Przemysław Banasiak (Yokai)
20:44
Chociaż obecne wysokie ceny nośników półprzewodnikowych nie zachęcają do zakupów, to nie oznacza, że producenci nie wydają nowych modeli. Dzisiaj japońska firma Kioxia (dawniej Toshiba Memory) pochwaliła się propozycją nowej generacji, którą zobaczymy głównie w gotowych zestawach komputerowych i laptopach.

Pojemność do 4 TB i wydajność do 14 GB/s

Kioxia XG10 to SSD w formacie M.2 2280, wyposażone w interfejs PCI Express 5.0 x4 oraz protokół NVMe 2.0d. Chociaż producent nie zdradza zastosowanych podzespołów, to wiele wskazuje na połączenie kontrolera Silicon Motion SM2508 oraz kości BiCS8, czyli 3D TLC NAND. Identyczną konfigurację oferuje WD_Black SN8100.

Pod względem deklarowanej wydajności mowa o maksymalnie 14 000 MB/s dla odczytu i 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz kolejno 2 000 000 i 1 600 000 IOPS dla operacji losowych. Byłby to więc jeden z szybszych dysków, chociaż mający trochę do nadrobienia względem liderów.

Na rynek trafią warianty o pojemności 512 GB oraz 1, 2 i 4 TB. Sugerowane ceny i warunki gwarancji nie zostały zdradzone, jako że głównym odbiorcą ma być segment OEM. Z czasem jednak zobaczymy je z pewnością też w sprzedaży detalicznej i na portalach aukcyjnych.

SSD Kioxia PCIe 5.0 nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 Kioxia XG10
Źródła zdjęć: Kioxia
Źródła tekstu: Kioxia, Oprac. własne