Apple zmienia aparat w iPhonie. Użytkownicy czekali na to latami

Koniec z prostym interfejsem

Domyślna aplikacja aparatu w systemie iOS ma ograniczone możliwości. Opcje sterowania ustępują programom od innych twórców, przegrywają także z oprogramowaniem stosowanym w telefonach z systemem Android. Modele konkurencji często oferują użytkownikom więcej kontroli nad obrazem. Firma Apple zaplanowała zmiany w nadchodzącej aktualizacji iOS 27.

Dalsza część tekstu pod wideo

Informacje o planach producenta przekazał Mark Gurman z agencji Bloomberg. Aplikacja zyska profesjonalne narzędzia do kontroli parametrów, o które posiadacze sprzętu Apple'a prosili od wielu lat.

Interfejs aparatu będzie w pełni modyfikowalny, opierając się na systemie widżetów. Użytkownik samodzielnie wybierze elementy widoczne na ekranie, co powinno ułatwić pracę fotografom i operatorom wideo. Dostosują oni układ do własnych potrzeb i precyzyjnych parametrów.

Nowe funkcje i wsparcie asystenta

Każdy tryb rejestrowania obrazu otrzyma własny zestaw widżetów. Tryb fotograficzny zyska opcje zmiany głębi ostrości i kontroli ekspozycji. Narzędzia zostaną rozdzielone na trzy osobne sekcje - podstawowe, ręczne oraz ustawienia.

Amerykański producent zintegruje asystenta Siri z aplikacją aparatu. Oprogramowanie wykorzysta system Apple Visual Intelligence. Technologia ta posłuży do identyfikowania obiektów widocznych w kadrze, pozwoli również na rozpoznawanie tekstu w obcych językach. Ułatwi to codzienne korzystanie z telefonu.

Doświadczony projektant w zespole

Decyzja o przebudowie oprogramowania ma wyraźną przyczynę. Gigant z Cupertino zatrudnił niedawno Sebastiaana de Witha. Jest on byłym współtwórcą popularnego programu fotograficznego Halide. Aplikacja ta od lat stanowi zaawansowaną alternatywę dla aparatu w iPhonie.

Projektant ogłosił na początku roku dołączenie do zespołu Apple'a. Jego dokładny zakres obowiązków nie został jednak oficjalnie potwierdzony. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że miał on udział w projektowaniu nowego układu elementów w iOS 27.

Ostateczny wygląd nowej aplikacji nie jest jeszcze znany. Pełne szczegóły zostaną przedstawione podczas konferencji WWDC 2026. Wydarzenie to odbędzie się w terminie od 8 do 12 czerwca tego roku. Wtedy poznamy oficjalne nowości zaplanowane przez producenta.

