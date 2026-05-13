Amazfit ma nowego flagowca. Zobacz Cheetah 2 Ultra

Amazfit Cheetah 2 Ultra to flagowa, jeszcze lepiej wyposażona wersja znanego już modelu Amazfit Cheetah 2 Pro. Nowy zegarek otrzymał duży wyświetlacz AMOLED o średnicy aż 1,5 cala (480x480) z jasnością do 3000 nitów, co gwarantuje czytelność nawet w ostrym słońcu. Pannel osłania odporne szkło szafirowe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koperta w rozmiarze 47,4 x 47,4 x 13,3 mm wykonana jest z tworzywa sztucznego, ale ramkę, obudowę i tylną pokrywę wykonano z tytanu klasy 5. Niezawodność w ekstremalnych warunkach pogodowych potwierdza sześć certyfikatów wojskowych MIL-STD-810H. Stopień wodoodporności wynosi 5 ATM.

Z myślą o bezpieczeństwie Cheetah 2 Ultra wyposażono w dwukolorową latarkę emitującą światło białe i czerwone, a do tego tryb SOS. Latarka sprawdzi się podczas biegów nocą i w sytuacjach awaryjnych.

Atutem w terenie będzie także dwuzakresowe pozycjonowanie wykorzystujące 6 systemów satelitarnych. Amazfit Cheetah 2 Ultra w wersji europejskiej obsługuje także płatności NFC. Zegarek ma także łączność Wi-Fi.

Bateria 780 mAh pozwala na nawet 30 dni pracy w standardowym trybie, a maksymalny czas pracy z użyciem GPS wynosi do 228 godzin lub do 60 godzin w trybie GPS o wysokiej dokładności.

Zaawansowane funkcje dla biegaczy

Amazfit Cheetah 2 Ultra ma ponad 180 trybów sportowych, a biegacze górscy znajdą w zegarku zestaw dodatkowych funkcji. Mogą oni precyzyjnie planować trasy i sprawnie poruszać się w terenie nawet bez dostępu do sieci. Kolorowe mapy topograficzne zapisane w pamięci zegarka działają w trybie offline, a użytkownik otrzymuje w czasie rzeczywistym precyzyjne wskazówki: dystans do wybranego punktu oraz informacje o czekających na trasie podejściach i zejściach wraz z przewyższeniami oraz kątem nachylenia.

Zegarek oferuje również rozbudowaną analitykę na etapie treningów i regeneracji. Biegacz na bieżąco może monitorować 80 z 84 parametrów, w tym dystans i tempo korygowane o nachylenie, prędkość i kąt podbiegów, aktualną wysokość oraz temperaturę ciała. W czasie rzeczywistym Cheetah 2 Ultra odlicza także czas do wschodu i zachodu słońca i podaje ciśnienie atmosferyczne. Użytkownik może też monitorować inne zaawansowane wskaźniki jak obciążenia treningowe, poziom zmęczenia w krótkim i długim okresie, próg mleczanowy czy stan układu nerwowego.

Cheetah 2 Ultra oferuje pamięć o pojemności 64 GB do przechowywania map, materiałów audio, a także setek dodatkowych aplikacji (m.in. Jet Lag Manager), które można pobierać z Zepp App. Możliwości Cheetah 2 Ultra łatwo też rozbudować dzięki kompatybilności ze sportowymi aplikacjami (m.in. TraningPeaks, Strava, Runnea) oraz akcesoriami Amazfit (m.in. Helio Strap, Helio Ring) oraz urządzeniami innych marek (np. Stryd).

Cena i dostępność