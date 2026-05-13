Apple iPhone ponad 700 zł taniej. Później możesz wymienić na nowszy

Apple iPhone 15 128 GB dostępny jest w programie Plus Wymiana za 2333 zł. Operator przekonuje, że to idealna okazja dla tych, którzy wybierają iPhone’a po raz pierwszy.

Plus Wymiana to elastyczny program, który pozwala wejść w świat iPhone’a w przystępnej cenie. Klient wybiera iPhone’a w umowie ratalnej na 36 miesięcy, ale po spłacie 24 rat zyskuje pełną swobodę wyboru: może wymienić go na nowy model albo spłacić pozostałe raty i zatrzymać iPhone’a na własność.

Decydując się na wymianę po 24 miesiącach, za iPhone’a 15 128 GB klient zapłaci 2333 zł – 299 zł na start – 84,72 zł/mies. W sklepach z elektroniką ten model wciąż trzyma cenę i kosztuje około 3 tys. zł.

iPhone 15 został zaprezentowany przez Apple we wrześniu 2023, więc nie jest to już ostatnia nowość, jednak wciąż stanowi interesującą propozycję dla bardziej oszczędnych fanów jabłuszka.

Jest to podstawowy model z 6,1-calowym ekranem Super Retina XDR OLED o rozdzielczości 1179 x 2556, układem A16 Bionic, portem USB-C i funkcją Dynamic Island zamiast wcześniej stosowanego notcha. Oferuje aparat główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i możliwość nagrywania wideo 4K. Energię dostarcza akumulator 3349 mAh.