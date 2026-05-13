Telewizja i VoD

Największy hit fantasy od Prime Video z datą premiery. Jest i Sauron

Na to widowisko wszyscy fani fantasy czekają z wielką niecierpliwością. Prime Video właśnie zapewnił swoich widzów, że premiera 3. sezonu "Pierścieni Władzy" będzie miała miejsce 11 listopada 2026. Co więcej, podzielił się pierwszym zdjęciem, które przedstawia Saurona.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:56
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Największy hit fantasy od Prime Video z datą premiery. Jest i Sauron
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

To już pewne. Wielki hit Prime Video powróci do nas jesienią 2026, a konkretnie 11 listopada. Oznacza, że widzowie doczekają się nowych odcinków jeszcze w tym roku. Sam pierwszy sezon należy do najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy. Oglądalność drugiej serii była co prawda nieco niższa, ale i tak udało jej się znaleźć w czwórce seriali, do których widzowie powracają najchętniej. Oznacza to jedno - mimo licznych kontrowersji i narzekań na nierówną adaptację dzieła Tolkiena, to jednak serial ten o wyniki oglądalnościowe nie musi się martwić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Warto zaznaczyć, że akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami znanymi z filmów Petera Jacksona, tym samym stanowiąc jej idealne uzupełnienie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE65Q8FA 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1 + Soundbar SAMSUNG HW-B750F EN Czarny 5.1-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, HDMI ARC, Dolby Digital 5.1, DTS Virtual:X, BT
Telewizor SAMSUNG QE65Q8FA 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1 + Soundbar SAMSUNG HW-B750F EN Czarny 5.1-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, HDMI ARC, Dolby Digital 5.1, DTS Virtual:X, BT
0 zł
3928 zł - najniższa cena
Kup teraz 3928 zł
Telewizor PHILIPS 65OLED770 65" OLED 4K 120Hz VRR Titan OS Ambilight 3 Dolby Vision Dolby Atmos, HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 65OLED770 65" OLED 4K 120Hz VRR Titan OS Ambilight 3 Dolby Vision Dolby Atmos, HDMI 2.1
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Telewizor SAMSUNG UE55DU7172U 55" LED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG UE55DU7172U 55" LED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Narzekają, ale i tak oglądają

Tak to już jest z fanami tego typu produkcji. Robią szum, narzekają, ale i tak wracają do serialu, który jest szeroko oglądaną produkcją. Specjalnie z myślą o fanach, opublikowano zdjęcie z nowego sezonu, które pokazuje Saurona, granego przez Charliego Vickersa. Zdjęcie szybko obiegło sieć. Bohater ma na głowie charakterystyczną koronę, ale też przedstawiony jest bez pełnej zbroi.

Wiadomo też, że sezon trzeci przeniesie nas kilka lat wcześniej względem wydarzeń z drugiego sezonu. Twórcy nie ukrywają, że celowo zaplanowali tak wyraźny przeskok czasowy, po to, aby ukazać konflikt znany jako Wojna Elfów z Sauronem. To właśnie wtedy Mroczny Władca podejmie się próby stworzenia Jedynego Pierścienia, który umożliwi podbój Śródziemia. 

Produkcja Prime ma podobno zostać przedłużona na 5 sezonów. Takie są plany. I bardzo możliwe, że tak się stanie, bowiem umowa jest tak skonstruowana, że za każdy sezon, którego produkcja nie doszła do skutku Prime musiałby zapłacić po 20 mln dolarów. 

Tablet Lenovo Idea Tab Pro
Image
telepolis
Amazon Prime Video najlepsze seriale Władca Pierścieni serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy Prime Video Pierścienie Władzy
Źródła zdjęć: Prime Video, X
Źródła tekstu: Prime Video, deadline.com