Noctua z nowością. Przeciwnicy brązu i beżu będą zadowoleni

Noctua to niekwestionowany lider na rynku wentylatorów i wieżowych chłodzeń procesora. Austriacy oferują przeważnie najlepszą kulturę pracy oraz wydajność. Niestety, ich sprzęty charakteryzują się też "oryginalną" kolorystyką, którą trudno dopasować do innych podzespołów. Na szczęście jest też czarna seria, która doczekała się nowego modelu.

Jest drogo. Sugerowane ceny to około 149 i 275 złotych

Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black to nowa wersja kolorystyczna cenionej propozycji z ubiegłego roku. Mowa o 120-milimetrowych wentylatorach z dziewięcioma wyprofilowanymi łożyskami z polimerów ciekłokrystalicznych, łożyskiem SSO2 oraz gumowymi amortyzatorami.

Dostajemy tutaj prędkość do 1800 obrotów na minutę przy przepływie powietrza do 107,3 m3/h, ciśnieniu do 3,14 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 22,5 dB(A). Innymi słowy będzie to świetne rozwiązanie zarówno do obudowy, jak i na radiator czy chłodnicę.