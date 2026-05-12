Noctua z nowością. Przeciwnicy brązu i beżu będą zadowoleni
Mamy dobre wieści dla osób, które wolą bardziej klasyczną kolorystykę, a przy tym chcą zbudować cichy i chłodny zestaw komptuerowy.
Noctua to niekwestionowany lider na rynku wentylatorów i wieżowych chłodzeń procesora. Austriacy oferują przeważnie najlepszą kulturę pracy oraz wydajność. Niestety, ich sprzęty charakteryzują się też "oryginalną" kolorystyką, którą trudno dopasować do innych podzespołów. Na szczęście jest też czarna seria, która doczekała się nowego modelu.
Jest drogo. Sugerowane ceny to około 149 i 275 złotych
Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black to nowa wersja kolorystyczna cenionej propozycji z ubiegłego roku. Mowa o 120-milimetrowych wentylatorach z dziewięcioma wyprofilowanymi łożyskami z polimerów ciekłokrystalicznych, łożyskiem SSO2 oraz gumowymi amortyzatorami.
Dostajemy tutaj prędkość do 1800 obrotów na minutę przy przepływie powietrza do 107,3 m3/h, ciśnieniu do 3,14 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 22,5 dB(A). Innymi słowy będzie to świetne rozwiązanie zarówno do obudowy, jak i na radiator czy chłodnicę.
Opisywane wentylatory trafiły już do sprzedaży. Możemy je kupić pojedynczo lub w dwupaku, a sugerowane ceny to 35 i 65 euro, czyli około 149 i 275 złotych. Pewną osłodą może być długa, 6-letnia gwarancja producenta.