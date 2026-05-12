Koniec z oszustwami na pracownika banku. Android zyska nowe blokady

Ochrona przed fałszywymi telefonami z banku

Oszuści często podszywają się pod instytucje finansowe. Zmieniają identyfikator dzwoniącego, aby udawać pracowników banku. Generuje to ogromne straty finansowe na całym świecie. Google rozpoczyna współpracę z wybranymi bankami i szykuje funkcję, która sprawdzi, czy połączenie jest prawdziwe. Będzie to wymagać zainstalowanej aplikacji danego banku na telefonie.

System w tle zapyta aplikację o potwierdzenie połączenia. W przypadku braku autoryzacji Android samoczynnie odrzuci takie połączenie. Banki wskażą też numery używane wyłącznie do odbierania połączeń od klientów. Próba połączenia z takiego numeru zostanie natychmiast zablokowana. Opcja trafi na urządzenia z systemem Android 11 i nowszymi. W pierwszej kolejności obejmie klientów Revoluta, Itaú i Nubanku.

Wykrywanie szkodliwych aplikacji w czasie rzeczywistym

Narzędzie Live Threat Detection zyska nowe możliwości. Funkcja analizuje zachowanie programów na urządzeniu. Użytkownicy otrzymają ostrzeżenia o podejrzanych działaniach. Dotyczy to przekazywania wiadomości SMS oraz nadużywania ułatwień dostępu do wyświetlania ukrytych treści na ekranie. System Android 17 wprowadzi dynamiczne monitorowanie sygnałów. Pozwoli to na szybkie wykrycie aplikacji, które ukrywają swoją ikonę i działają w tle.

Przeglądarka Chrome zyska dodatkową zaporę. System sprawdzi pliki APK pod kątem złośliwego kodu jeszcze przed ich pobraniem. Google rozbudowuje też tryb zaawansowanej ochrony. Nowością jest zabezpieczenie portu USB i rejestrowanie włamań. Narzędzia te pomagają w badaniu telefonów po ataku. Ochrona USB działa na urządzeniach Pixel z Androidem 16, a wkrótce trafi na inne modele. Android 17 wyłączy też odblokowywanie między urządzeniami i wsparcie dla WebGPU w Chrome. Zablokuje także dostęp do ułatwień dostępu dla aplikacji niebędących oficjalnymi narzędziami tego typu.

Utrudniona blokada telefonu po kradzieży

Google wzmacnia ochronę urządzeń przed złodziejami. Funkcja oznaczania sprzętu jako utraconego zyska nowy wymóg w Androidzie 17. System poprosi o uwierzytelnienie biometryczne. Złodziej znający kod PIN nie wyłączy śledzenia telefonu. Blokada ukryje szybkie ustawienia i zatrzyma nowe połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth. Ochrona przed kradzieżą będzie domyślnie włączona na nowych i zresetowanych telefonach z Androidem 17. Na rynkach z dużą liczbą kradzieży trafi też na sprzęt z Androidem 10 i nowszymi.

Android 17 utrudni odgadywanie kodów PIN i haseł. System zmniejszy liczbę dozwolonych prób przed zablokowaniem ekranu, wydłuży też czas oczekiwania po podaniu błędnego kodu. Ograniczy to szybkie ataki polegające na wpisywaniu losowych cyfr. Google usprawnia również proces odzyskiwania zgubionych urządzeń. Numer IMEI telefonu wyświetli się na ekranie blokady urządzeń z Androidem 12 lub nowszym. Pozwoli to policji i operatorom na szybką identyfikację właściciela sprzętu.

Ścisła kontrola nad lokalizacją i kontaktami

Android 17 wprowadzi nowy przycisk udostępniania lokalizacji. Pozwoli on na przyznanie dostępu do danych tylko na czas otwarcia aplikacji. Po zamknięciu programu dostęp od razu wygaśnie. System wyświetli również nowy wskaźnik na górze ekranu. Użytkownik łatwo sprawdzi, która aplikacja używa jego lokalizacji w danej chwili.

Zmiany obejmą również dostęp do kontaktów. Programy poproszą o dostęp tylko do wybranych osób z książki adresowej, zniknie wymóg udostępniania całej listy kontaktów. Twórcy aplikacji wskażą też, jakich dokładnie pól danych potrzebują. Dostęp do kontaktów będzie miał charakter tymczasowy. Google poprawia też bezpieczeństwo przetwarzania danych przez sztuczną inteligencję na urządzeniu. Android 17 wprowadzi środowisko AISeal z pKVM dla pełnej izolacji danych. Firma zaprezentowała również filary bezpieczeństwa dla usług Gemini Intelligence.

Ochrona kodów SMS i weryfikacja systemu

Wiadomości z jednorazowymi kodami bywają przechwytywane przez złośliwe aplikacje. Android ukryje kody uwierzytelniające w SMS-ach przed innymi programami na trzy godziny, co zapewni to ochronę danych logowania. Firma rozpoczyna również walkę ze zmodyfikowanym oprogramowaniem. Android 17 zweryfikuje, czy system pochodzi z oficjalnego źródła. Na telefonach Pixel pojawi się stosowne powiadomienie. Google udostępni też publiczny rejestr aplikacji do audytu autentyczności plików.