Samsung wydaje One UI 9 Beta. Polska wśród pierwszych krajów

Samsung udostępnił kolejną wersję swojej nakładki systemowej. Rozpoczęły się testy oprogramowania dla najnowszych flagowców. One UI 9 bazuje na Androidzie 17.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:55
Nowości na horyzoncie po ostatniej premierze

W ostatnich dniach Samsung wydał finalną wersję nakładki One UI 8.5. Oprogramowanie to trafiło na starsze smartfony Galaxy. Teraz koreański producent ogłosił start programu beta dla zupełnie nowego systemu.

Program testowy One UI 9 rusza w tym tygodniu. Jako pierwsi nowe środowisko zainstalują posiadacze smartfonów z serii Galaxy S26. Nakładka bazuje na systemie Android 17, który wkrótce będzie miał swoją oficjalną premierę. Pełna wersja interfejsu One UI 9 powinna zadebiutować latem tego roku, wraz z nowymi składanymi smartfonami Galaxy Z Flip8 i Galaxy Z Fold8.

Samsung zapowiada dodanie zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji w finalnym wydaniu. Rozwiązania te mają w założeniu ułatwić codzienną obsługę urządzenia.

Wersja beta przynosi odświeżenie kilku aplikacji producenta. Samsung Notes zyskał nowe narzędzia. Użytkownicy otrzymali dostęp do ozdobnych taśm i szerszej gamy stylów linii pisaka. Zmieniono też Kontakty. Aplikacja daje teraz bezpośredni dostęp do programu Creative Studio. Pozwala to na tworzenie własnych kart profilowych bez przełączania okien. Wymaga to instalacji dodatkowego oprogramowania i zalogowania na konto Samsung.

Zmiany w wyglądzie i bezpieczeństwie

Aktualizacja obejmuje również Szybki Panel. Użytkownicy zyskali większą kontrolę nad jego układem. Suwaki jasności, dźwięku i odtwarzacza multimediów można teraz regulować niezależnie od siebie. Zmieniono też funkcje ułatwień dostępu. Wprowadzono regulowaną prędkość klawiszy myszy dla płynniejszego sterowania kursorem. Połączono pakiety TalkBack od Google i Samsunga w jedno wspólne narzędzie. Dodano nową funkcję Text Spotlight. Wyświetla ona zaznaczony tekst w większym rozmiarze w pływającym oknie.

Nowa nakładka wprowadza mocniejszą ochronę przed podejrzanymi aplikacjami. System potrafi wykryć programy wysokiego ryzyka. Oprogramowanie ostrzega użytkownika i blokuje instalację takich narzędzi. System zaleca też ich usunięcie w ramach nowych aktualizacji polityki bezpieczeństwa. Zasady te bazują na wewnętrznych ocenach producenta.

Dostępność nowego oprogramowania

Program beta One UI 9 udostępniono póki co na zaledwie kilku wybranych rynkach. Oprogramowanie mogą pobrać użytkownicy z Niemiec, Indii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Testy ruszają w tym tygodniu.

Właściciele smartfonów z serii Galaxy S26 mogą dołączyć do programu przez aplikację Samsung Members. Dostępność tej usługi zależy od operatora sieci i dokładnego modelu telefonu.

Samsung Galaxy S26

Ekran 6.30" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Samsung Galaxy S26+

Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Samsung Galaxy S26 Ultra

Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
