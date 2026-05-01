Bitwa na zdjęcia. Samsung Galaxy S26 Ultra kontra Vivo X300 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra - jasność i potęga AI

Samsung konsekwentnie rozwija swoje fotograficzne zaplecze, a Galaxy S26 Ultra to doskonały przykład tej ewolucji. Producent wyposażył ten model w imponujący zestaw matryc, z których na pierwszy plan wysuwa się potężny, 200-megapikselowy aparat szerokokątny z bardzo jasną przysłoną f/1.4. To właśnie szersze otwory przesłony mają zapewnić aż o 47% większą jasność, co stanowi ogromny krok naprzód w mobilnej fotografii. Zestaw uzupełniają trzy dodatkowe „oczka” – 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny (f/1.9), 50-megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 5x (f/2.9) oraz 10-megapixelowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3x, które dają użytkownikom dużą elastyczność podczas kadrowania sceny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Południowokoreański flagowiec kładzie ogromny nacisk na fotografię nocną oraz wszechstronne wsparcie oprogramowania. Kluczową rolę odgrywa tutaj tryb Nightografii oraz silnik ProVisual Engine, które wspólnie odpowiadają za czyste i ostre ujęcia nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Cały system wspierany jest ponadto przez sztuczną inteligencję Galaxy AI. Oferuje ona między innymi funkcję Photo Assist, pozwalającą na bardzo szybką i intuicyjną edycję obrazu przy pomocy prostych komend tekstowych, dzięki którym wygenerujemy nowe elementy na gotowym już zdjęciu.

Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Vivo X300 Ultra - kinowa jakość i zaawansowana optyka ZEISS

Vivo we współpracy z legendarną marką ZEISS stworzyło smartfon, który swoimi rozwiązaniami otwarcie nawiązuje do profesjonalnych aparatów fotograficznych. W modelu X300 Ultra znajdziemy unikalny układ obiektywów stałoogniskowych ZEISS Master, a jego sercem jest główna jednostka (określana jako aparat do treści dokumentalnych 35 mm), która wykorzystuje ogromną matrycę o rozdzielczości 200 Mpix (Sony LYTIA 901) i wielkości 1/1,12 cala. Imponująco prezentuje się również 200-megapikselowy teleobiektyw APO 85 mm, wyposażony w zaawansowaną stabilizację zbliżoną do gimbala. Całość domyka 50-megapikselowy moduł ultraszerokokątny 14 mm, pokryty specjalną powłoką antyrefleksyjną T*, a dla najbardziej wymagających fanów zbliżeń przygotowano nawet opcjonalny telekonwerter o potężnym ekwiwalencie ogniskowej 400 mm.

Konstrukcja Vivo stawia nie tylko na wybitne i bogate w detale zdjęcia, ale również na bezkompromisowe możliwości wideo. Smartfon potrafi nagrywać wieloogniskowe materiały w rozdzielczości 4K i 120 klatkach na sekundę, oferując pełne wsparcie dla formatów Dolby Vision oraz 10-bitowego profilu Log, co jest ukłonem w stronę twórców treści kinowych. Dodatkowo producent zintegrował w wyspie aparatów dedykowany system wykrywania kolorów bazujący na 12 kanałach. Precyzyjnie analizuje on spektrum światła w kadrze, gwarantując idealny balans bieli i głębokie, naturalne barwy godne profesjonalnych produkcji.

Vivo X300 Ultra 0 opinii Vivo X300 Ultra 0 opinii Ekran 6.82" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.6 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6600mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Pojedynek na zdjęcia czas zacząć

Przejdźmy do zdjęć. Zdjęcia w poszczególnych parach zostały zrobione w tych samych miejscach oraz w takich samych warunkach, a także przy takich samych ustawieniach, w tym przy takiej samej ogniskowej (optycznej lub uzyskanej cyfrowo, nie dotyczy aparatu ultraszerokokątnego). W większości przypadków ustawiony był tryb automatyczny, z wyjątkiem pary zdjęć zrobionych w trybie portretowym. Jak zwykle, nie podpisałem, które zdjęcie pochodzi z którego smartfonu, podpisując je nazwami smartfon lewy i smartfon prawy. Wszystkie zdjęcia po lewej są z jednego, a po prawej - z drugiego.

Poniżej zobaczysz 19 par zdjęć z krótkim opisem. Wskaże on podstawowe parametry, czyli użyty aparat czy powiększenie. Na potrzeby porównań bezpośrednich, każde zdjęcie zostało pomniejszone do rozmiaru 1200 x 900 pikseli. By dało się lepiej porównać detale, z każdego oryginalnego zdjęcia został wycięty fragment o wymiarach 800 x 600 pikseli, bez skalowania. Wszyskie zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości znajdziesz na końcu.

W pracy (ultraszerokokątny)

Przez okno (główny, 1,5x)

Litery z daleka (teleobiektyw, 100x)

Litery z bliska (ultraszerokokątny, tryb makro)

Książki na półce (teleobiektyw, 5x)

Roślina z obrazem w tle (teleobiektyw, 3,7x)

Zabudowa tarasu (główny, 1,5x)

Lampa w ogrodzie (teleobiektyw, 3,7x)

Roślina w ogrodzie (teleobiektyw, 5x)

Antena TV (teleobiektyw, 100x)

W ogrodze (szerokokątny)

Żółty kwiatek (główny, 1,5x)

Japońska brama (teleobiektyw, 5x)

Figurka POCO (główny, 1,5x, tryb portretowy)

Lampa nocna (główny, 1,5x)

Noc w ogrodzie (ultraszerokokątny)

Światło latarni (teleobiektyw, 3,7x)

Koło (teleobiektyw, 5x)

Żarówka (teleobiektyw, 100x)

Bonus: filmy 4K@60fps

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, poniżej znajdziesz wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości.

Smartfon lewy:

Smartfon prawy:

Która Ultra robi lepsze zdjęcia?

Teraz przyszedł czas na Twoją decyzję. Które urządzenie, Twoim zdaniem, robi lepsze zdjęcia? Czy jest to smartfon lewy, czy może raczej smartfon prawy?