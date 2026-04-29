Telewizja przez Internet krok po kroku – co trzeba wiedzieć?

Telewizja to relikt minionej epoki. Nie dlatego, że jej oglądanie nie ma sensu, a dlatego, że nasze typowe wyobrażenie o telewizji jest mocno zakorzenione w przestarzałych i – umówmy się – mocno ograniczonych technologiach.

Kablówka? Satelita? Jedno i drugie wiąże się ze skomplikowanym montażem, zabawą dekoderami i byciem uwiązanym wielomiesięczną umową.

Ale to nie znaczy, że telewizja jako taka jest zła – raczej to, że jej archaiczna forma traci rację bytu. Bo po co się męczyć z tym wszystkim, kiedy dzięki aplikacji Pilot WP można mieć to samo, ale w o wiele wygodniejszej i bardziej elastycznej formie?

Telewizja przez Internet – czego potrzebujemy?

Pilot WP to w zasadzie sztandarowa implementacja idei telewizji przez Internet. Możemy oglądać te same programy, do których dostęp mamy w kablówce czy przez satelitę, tyle że do naszego urządzenia dostarczane są nie za pośrednictwem dedykowanej instalacji, a przez sieć. Nieważne, czy mówimy o światłowodzie, LTE czy jeszcze jakimś innym rozwiązaniu – to bez znaczenia, o ile tylko potrafimy zapewnić odpowiednią szybkość transferu. Wygląda to identycznie jak w przypadku streamingów czy serwisów VoD.

Ten pierwszy warunek – dostęp do Internetu – prawdopodobnie każdy ma spełniony. Drugim krokiem jest ustalenie, na jakim urządzeniu będziemy oglądali telewizję. Przy tradycyjnych rozwiązaniach bylibyśmy ograniczeni wyłącznie do typowego telewizora. Tutaj mamy znacznie większe pole do manewru.

Przede wszystkim możemy skorzystać z telewizora z funkcjonalnością Smart TV. W tym celu wystarczy zainstalować aplikację ze sklepu odpowiedniego dla naszej platformy. Wspieranych jest większość popularnych marek i systemów operacyjnych, w tym Google TV, Tizen (Samsung), WebOS (LG) czy Titan OS (Philips). Jeśli jakimś cudem aplikacja nie jest dla naszego telewizora dostępna (np. ze względu na wiek), można sobie łatwo poradzić, dokupując odpowiednią przystawkę telewizyjną – więcej informacji znajdziecie w linku poniżej.

To jednak nie koniec. Ta sama aplikacja Pilot WP dostępna jest na smartfony i tablety z systemami Android oraz iOS. Dodatkowo możemy oglądać filmy i seriale bezpośrednio w przeglądarce internetowej, np. na komputerze. W ten sposób dostęp do telewizji mamy praktycznie wszędzie, gdzie tylko uda nam się złapać jakiś dostęp do Internetu – nawet za granicą (konkretnie w UE, Islandii oraz Norwegii).

Jaki pakiet wybrać?

Ostatnim krokiem, by cieszyć się telewizją przez Internet, jest założenie konta i wybór odpowiedniego pakietu. To pierwsze powinno być stosunkowo proste. Z pakietami natomiast „problemem” może być wybór opcji dopasowanej do naszych potrzeb i oczekiwań, bo jest ich tutaj dostępnych kilka.

Na początek dobra wiadomość jest taka, że nie jest to decyzja na całe życie. Ba, to nawet nie jest decyzja na rok. Każdy pakiet kupujemy na miesiąc. Po tym czasie możemy go zamienić na inny albo całkowicie zrezygnować z usługi. To ostatnie jest praktyczne zwłaszcza w sytuacji, kiedy np. planujemy dłuższy wyjazd i nie będziemy w tym czasie potrzebować dostępu do telewizji (choć oczywiście jeśli planujecie podróż po UE, Norwegii lub Islandii, nie trzeba z niego rezygnować – w końcu zawsze jest smartfon, a Pilot WP będzie wciąż działał 😉). Generalnie ta elastyczność to jeden z głównych atutów Pilota WP w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Natomiast wracając do wyboru konkretnego pakietu, to jedno jest pewne: będziemy potrzebowali któregoś z pakietów podstawowych. Tych jest do wyboru kilka. Oferowane są w różnych cenach i różnią się przede wszystkim liczbą dostępnych kanałów. Co ważne, każdy wyższy wariant zawiera pełną zawartość tańszych opcji – nie ma tu wyborów w stylu „albo, albo”.

Do wyboru dostępne są następujące pakiety:

Startowy – 52 kanały w cenie 19,99 zł na 30 dni – tutaj znajdziemy przede wszystkim popularne kanały informacyjne oraz o charakterze ogólnym z niewielką domieszką stacji filmowych, serialowych i muzycznych; opcja uniwersalna, choć podstawowa.

– 74 kanały w cenie 29,99 zł na 30 dni – ciężko o bardziej adekwatną nazwę. W tym pakiecie dostajemy przede wszystkim kanały tematyczne oraz większy wybór programów dla dzieci. Bardzo fajna opcja dla rodzin, dla których telewizja nie jest głównym źródłem rozrywki, ale nadal pozostaje w ciągłym użyciu.

– 103 kanały w cenie 44,99 zł na 30 dni – tutaj dochodzi sporo kanałów filmowych, dokumentalnych, a wybór stacji dla dzieci obejmuje praktycznie wszystkie popularne pozycje. Opcja dla bardziej wymagających, ale zdecydowanie warta dopłaty.

– 127 kanałów w cenie 54,99 zł na 30 dni – opcja „na wypasie" z dużym wyborem bardziej niszowych stacji oraz szerokim wachlarzem kanałów filmowych i serialowych. Nie każdy potrzebuje, ale jeśli cenicie sobie niemal nieograniczony wybór, to z pewnością ten pakiet docenicie.

Oprócz tego dostępne są dwa pakiety tematyczne:

NEWS – tu czeka na nas bogata baza kanałów informacyjnych w niskiej cenie. Świetna opcja dla kogoś, kto chce być na bieżąco, ale nie potrzebuje bardzo rozbudowanego pakietu ogólnego.

– pakiet, na który składają się jedne z najbardziej prestiżowych pakietów sportowych. Znajdziecie tu transmisje wydarzeń na absolutnie najwyższym poziomie. Pozycja w zasadzie obowiązkowa dla każdego fana sportowych emocji. Co więcej, do 30 kwietnia 2026 pakiet ELEVEN SPORTS dostępny jest w cenie 14,99 zł i tyle będziecie płacić aż do 31 października 2027 (o ile przez cały ten czas subskrypcja pozostanie aktywna). Od 1 maja 2026 cena pakietu wzrośnie do 22,99 zł/mies.

Telewizja przez Internet – to prostsze niż myślisz!

Z Pilotem WP oglądanie telewizji jest dziecinnie proste. Wystarczy mieć na czym uruchomić aplikację, założyć konto i wybrać odpowiedni pakiet. A potem? Potem czeka już na nas nieograniczona wolność oraz dostęp do ulubionych programów gdzie i kiedy tylko chcemy.

Więcej informacji na temat Pilota WP wraz z aktualną ofertą znajdziecie na stronie usługi. Jeśli chcecie skorzystać z oferty, to polecam od razu tam zajrzeć.