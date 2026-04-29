Żabka Triki. Wygląda jak kapsel, a zmienia telefon w konsolę

Fizyczny kontroler zmienia wszystko

Triki to podobno najmniejszy na świecie kontroler do gier. Od strony technologicznej Triki wykorzystuje zaawansowane sensory, m.in. żyroskop, prędkościomierz i detektory ruchu, które rozszerzają możliwości interakcji z grami mobilnymi o element fizyczny.

Dalsza część tekstu pod wideo

To rozwiązanie pozwala tworzyć nowe formaty rozgrywki, otwierające drogę do zupełnie nowych doświadczeń gamingowych. Projekt od początku został zaplanowany jako część ekosystemu Żappki, jednej z największych aplikacji retailowych w Polsce, mającej ponad 10,7 mln użytkowników. To właśnie tam osadzona jest Strefa Gier, z której korzystać mogą użytkownicy, którzy aktywowali urządzenie - bez kodów zewnętrznych i logowania na osobnych platformach.

To gra nie tylko dla rozrywki — zdobywasz żappsy i inne nagrody

Kluczowym wyróżnikiem Triki nie jest jednak sam hardware, lecz model omnichannel, w którym funkcjonuje. Użytkownik gra mobilnie, a dzięki wygranym zdobywa zarówno żappsy, które może wykorzystać dowolnie w całym ekosystemie Żappki, ale również zniżki na produkty dostępne w fizycznym sklepie Żabka czy inne, fizyczne nagrody.

Atrakcyjność zwiększać ma współpraca z topowymi markami, które dostarczać będą graczom ekskluzywne nagrody. Ten model grywalizacji może okazać się prawdziwym hitem, uwzględniając popularność Żabki wśród młodych osób i maleńką formę kontrolera, który zawsze można mieć ze sobą.

Zanim pobiegniesz do Żabki, walcz o kody na TikTokach

Na etapie pilotażu projekt udostępniony jest klientom w ograniczonej formule. Zakup Triki możliwy jest wyłącznie dla użytkowników posiadających kody od influencerów współpracujących z marką. Po aktywacji kodu w aplikacji Żappka użytkownik zyska możliwość zakupu Triki w sklepach Żabka.

Słowem, początkowo Triki będzie ekstremalnie ekskluzywny. Sieć mówi, że pozwoli to etapowo rozwijać rozwiązanie, testować zachowania użytkowników i dopracowywać mechaniki przed udostępnieniem rozwiązania szerokiemu gronu odbiorców. W praktyce zaś liczy na wiralowy marketing wśród młodych.