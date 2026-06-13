BOOX Go 6 (Gen II) dodaje rysik do małego czytnika

Kieszonkowy notes i biblioteka w jednym

Go 6 (Gen II) to nie tylko kolejny czytnik e-booków. Dzięki integracji z rysikiem InkSense Plus (oferującym imponujące 4096 poziomów nacisku), urządzenie staje się pełnoprawnym notatnikiem. Wbudowana aplikacja do notatek, wyposażona w liczne szablony, umożliwia planowanie dnia, szkicowanie i swobodne pisanie odręczne, co docenią zwłaszcza osoby preferujące kinestetyczny kontakt z tekstem.

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Monochromatyczny ekran ePaper o rozdzielczości 300 ppi i regulowane podświetlenie gwarantują doskonałą jakość obrazu bez zmęczenia oczu, niezależnie od tego, czy czytamy w ostrym słońcu, czy w słabo oświetlonym samolocie.

Jaki on lekki

Zaledwie 6,8 mm grubości i masa 160 gramów czynią ten model idealnym towarzyszem podróży. Co więcej, obudowa o fakturze przypominającej klasyczną walizkę podróżną dostępna jest w czterech eleganckich kolorach: Plum, Stone, Shell i Custard. Wnętrze kryje baterię o pojemności 1500 mAh, 3 GB pamięci RAM, moduły Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi, a także slot na kartę microSD.

Tym, co zdecydowanie wyróżnia BOOX Go 6 na tle rynkowej konkurencji (takiej jak chociażby Kindle Scribe), jest otwartość systemu operacyjnego. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 11 i oferuje pełen dostęp do sklepu Google Play. Oznacza to, że użytkownicy mogą bez najmniejszego problemu instalować aplikacje firm trzecich.

Możliwe jest więc zintegrowanie swoich ulubionych cyfrowych kalendarzy, planerów czy dotychczasowych bibliotek książek z innych platform, jak choćby flagowa aplikacja Kindle – wszystko to bezpośrednio na ekranie E Ink.