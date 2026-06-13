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BOOX Go 6 (Gen II) dodaje rysik do małego czytnika

BOOX Go 6 (Gen II) to najnowsza propozycja dla miłośników czytania i notowania, która w kompaktowej, 6-calowej obudowie zamyka wszystko to, co najlepsze w technologii E Ink.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 13:07
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BOOX Go 6 (Gen II) dodaje rysik do małego czytnika
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Kieszonkowy notes i biblioteka w jednym

Go 6 (Gen II) to nie tylko kolejny czytnik e-booków. Dzięki integracji z rysikiem InkSense Plus (oferującym imponujące 4096 poziomów nacisku), urządzenie staje się pełnoprawnym notatnikiem. Wbudowana aplikacja do notatek, wyposażona w liczne szablony, umożliwia planowanie dnia, szkicowanie i swobodne pisanie odręczne, co docenią zwłaszcza osoby preferujące kinestetyczny kontakt z tekstem.

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BOOX Go 6 (Gen II) dodaje rysik do małego czytnika

Monochromatyczny ekran ePaper o rozdzielczości 300 ppi i regulowane podświetlenie gwarantują doskonałą jakość obrazu bez zmęczenia oczu, niezależnie od tego, czy czytamy w ostrym słońcu, czy w słabo oświetlonym samolocie.

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Jaki on lekki

Zaledwie 6,8 mm grubości i masa 160 gramów czynią ten model idealnym towarzyszem podróży. Co więcej, obudowa o fakturze przypominającej klasyczną walizkę podróżną dostępna jest w czterech eleganckich kolorach: Plum, Stone, Shell i Custard. Wnętrze kryje baterię o pojemności 1500 mAh, 3 GB pamięci RAM, moduły Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi, a także slot na kartę microSD.

BOOX Go 6 (Gen II) dodaje rysik do małego czytnika

Tym, co zdecydowanie wyróżnia BOOX Go 6 na tle rynkowej konkurencji (takiej jak chociażby Kindle Scribe), jest otwartość systemu operacyjnego. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 11 i oferuje pełen dostęp do sklepu Google Play. Oznacza to, że użytkownicy mogą bez najmniejszego problemu instalować aplikacje firm trzecich.

BOOX Go 6 (Gen II) dodaje rysik do małego czytnika

Możliwe jest więc zintegrowanie swoich ulubionych cyfrowych kalendarzy, planerów czy dotychczasowych bibliotek książek z innych platform, jak choćby flagowa aplikacja Kindle – wszystko to bezpośrednio na ekranie E Ink.

Cena czytnika ustalona została na 190 dolarów (697 zł) w wersji bez rysika oraz na 233 dolary (855 zł) za zestaw z rysikiem. Wysyłki sprzętów ruszają 17 czerwca.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Boox
Źródła tekstu: Boox