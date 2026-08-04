Polacy nie chcą płacić za telewizję. Wybierają coś innego

Streaming deklasuje telewizję. Polacy wybierają elastyczność i VOD

Już ponad 60% polskich gospodarstw domowych korzysta z platform SVOD, podczas gdy 46% całkowicie zrezygnowało z usług płatnej telewizji. Prognozy rynkowe są nieubłagane: przewiduje się, że do 2031 roku rynek kablówek i platform satelitarnych skurczy się o kolejne 1,5 miliona abonentów.

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Główne przyczyny tej rewolucji to chęć optymalizacji miesięcznych wydatków, niedopasowana oferta programowa tradycyjnych nadawców oraz dynamicznie rosnąca siła platform wideo na żądanie.

Zwykła, bezpłatna telewizja naziemna (DVB-T2) nierzadko wystarcza do zaspokojenia podstawowych potrzeb informacyjnych, podczas gdy szeroko pojętą rozrywkę premium dostarcza streaming. Przeciętna polska rodzina opłaca dziś 2,5 subskrypcji jednocześnie, precyzyjnie dobierając serwisy do własnych gustów i zapotrzebowania na konkretne transmisje sportowe, filmy, seriale czy bajki dla najmłodszych.

Subskrypcje są, ale lojalności nie ma

Na naszych oczach rodzi się era „krążących subskrybentów”. Polscy widzowie przestali być bezwzględnie lojalni wobec jednej marki i elastycznie rotują usługami. Aż 22% gospodarstw wykupuje dostęp tylko na czas głośnej premiery, by zaraz po obejrzeniu wyczekiwanego tytułu anulować swój abonament.

O ciągłej migracji między platformami (ponad 20% klientów zmieniło serwis w ciągu ostatnich 3 lat) decydują dziś przede wszystkim atrakcyjna cena i dedykowane promocje, które często wygrywają z samą zawartością biblioteki. Co istotne z punktu widzenia biznesu, rezygnacja z subskrypcji rzadko bywa ostateczna – aż 58% użytkowników powraca do anulowanych wcześniej usług, gdy tylko pojawia się w nich intrygująca nowość.

A zarabiają na tym krocie... telekomy i operatorzy kablowi

Niemal połowa abonentów (47%) wykupiła dostęp do streamingu w ramach oferty swojego operatora telewizyjnego, co potwierdza rosnącą siłę łączonych pakietów. Mimo cyklicznych podwyżek cen, wprowadzania tańszych opcji z reklamami czy rygorystycznego ograniczania współdzielenia kont, polski rynek VOD będzie wciąż systematycznie rósł.