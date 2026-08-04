Telewizja i VoD

Polacy nie chcą płacić za telewizję. Wybierają coś innego

Polska scena medialna przechodzi historyczną transformację. Jak wynika z najnowszego raportu PMR Market Experts by Hume’s „Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce”, tradycyjna płatna telewizja wyraźnie traci na znaczeniu na rzecz serwisów streamingowych.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 11:02
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polacy nie chcą płacić za telewizję. Wybierają coś innego
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Streaming deklasuje telewizję. Polacy wybierają elastyczność i VOD

Już ponad 60% polskich gospodarstw domowych korzysta z platform SVOD, podczas gdy 46% całkowicie zrezygnowało z usług płatnej telewizji. Prognozy rynkowe są nieubłagane: przewiduje się, że do 2031 roku rynek kablówek i platform satelitarnych skurczy się o kolejne 1,5 miliona abonentów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Główne przyczyny tej rewolucji to chęć optymalizacji miesięcznych wydatków, niedopasowana oferta programowa tradycyjnych nadawców oraz dynamicznie rosnąca siła platform wideo na żądanie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor TCL 75C7K 75" QD-Mini LED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor TCL 75C7K 75" QD-Mini LED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499.99 zł
Telewizor HISENSE 65U78Q Pro 65" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE U5120GW 5.1.2-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K,Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD Master, Bluetooth
Telewizor HISENSE 65U78Q Pro 65" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE U5120GW 5.1.2-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K,Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD Master, Bluetooth
0 zł
7469.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 7469.98 zł
Telewizor SAMSUNG QE50Q8FA 50" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE50Q8FA 50" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
2639 zł - najniższa cena
Kup teraz 2639 zł
Advertisement

Zwykła, bezpłatna telewizja naziemna (DVB-T2) nierzadko wystarcza do zaspokojenia podstawowych potrzeb informacyjnych, podczas gdy szeroko pojętą rozrywkę premium dostarcza streaming. Przeciętna polska rodzina opłaca dziś 2,5 subskrypcji jednocześnie, precyzyjnie dobierając serwisy do własnych gustów i zapotrzebowania na konkretne transmisje sportowe, filmy, seriale czy bajki dla najmłodszych.

Subskrypcje są, ale lojalności nie ma

Na naszych oczach rodzi się era „krążących subskrybentów”. Polscy widzowie przestali być bezwzględnie lojalni wobec jednej marki i elastycznie rotują usługami. Aż 22% gospodarstw wykupuje dostęp tylko na czas głośnej premiery, by zaraz po obejrzeniu wyczekiwanego tytułu anulować swój abonament.

O ciągłej migracji między platformami (ponad 20% klientów zmieniło serwis w ciągu ostatnich 3 lat) decydują dziś przede wszystkim atrakcyjna cena i dedykowane promocje, które często wygrywają z samą zawartością biblioteki. Co istotne z punktu widzenia biznesu, rezygnacja z subskrypcji rzadko bywa ostateczna – aż 58% użytkowników powraca do anulowanych wcześniej usług, gdy tylko pojawia się w nich intrygująca nowość.

A zarabiają na tym krocie... telekomy i operatorzy kablowi

Niemal połowa abonentów (47%) wykupiła dostęp do streamingu w ramach oferty swojego operatora telewizyjnego, co potwierdza rosnącą siłę łączonych pakietów. Mimo cyklicznych podwyżek cen, wprowadzania tańszych opcji z reklamami czy rygorystycznego ograniczania współdzielenia kont, polski rynek VOD będzie wciąż systematycznie rósł.

Co ciekawe, równolegle rośnie też polski rynek piracki. Odsetek internautów pobierających filmy i seriale przez torrenty wzrósł w ciągu ostatniego roku z 9% do 13%, co przekłada się na około 3 miliony użytkowników.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock
Źródła tekstu: PMR Market Experts by Hume’s