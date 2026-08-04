To nie scam. Na AliExpress znajdziesz tani modem 5G pod USB

Na sprzęt ten wpadłem przypadkiem: jego test wyświetlił mi się w proponowanych na YouTube. Właśnie tam dowiedziałem się, że można kupić pełnoprawny modem 5G pod USB za jedyne 377,99 zł. I tak: można w sieci znaleźć kilka modemów 5G w zbliżonej cenie. Jednak po wejściu w specyfikacje okazuje się, że to całe 5G odnosi się do Wi-Fi 5 Ghz, a z sieci komórkowych obsługują maksymalnie LTE.

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Modem 5G z AliExpress: to musisz wiedzieć

Najważniejsze jest to, że modem 5G działa i pozwala na transfery do 800 Mbps przy niskich opóźnieniach typowych dla 5G. Trzeba jednak pamiętać, że do stabilnej pracy wymagane jest podłączenie go kablem pod USB-C, ponieważ USB-A daje za mało mocy, aby urządzenie działało stabilnie. Brakuje w nim także wsparcia dla pasma N41, z którego korzysta 5G Plusa.

Co prawda operator ten korzysta także z pasma N1, jednak to N41 jest kluczowe dla jego sieci najnowszej generacji. Tym samym, jeśli masz zamiar korzystać z 5G tego operatora, to niestety, ale modem ten nie jest dla Ciebie.