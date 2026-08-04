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To nie scam. Na AliExpress znajdziesz tani modem 5G pod USB

Routery Mi-Fi pod 5G są naprawdę drogie. Często tańszą opcją jest nawet zakup podstawowego smartfonu 5G i udostępnianie przez niego internetu. Co, jednak jeśli ktoś chce korzystać z 5G w laptopie i nie wydawać fortuny? Tu do gry wchodzi modem 5G pod USB z AliExpress.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:19
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Telepolis.pl
To nie scam. Na AliExpress znajdziesz tani modem 5G pod USB
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Na sprzęt ten wpadłem przypadkiem: jego test wyświetlił mi się w proponowanych na YouTube. Właśnie tam dowiedziałem się, że można kupić pełnoprawny modem 5G pod USB za jedyne 377,99 zł. I tak: można w sieci znaleźć kilka modemów 5G w zbliżonej cenie. Jednak po wejściu w specyfikacje okazuje się, że to całe 5G odnosi się do Wi-Fi 5 Ghz, a z sieci komórkowych obsługują maksymalnie LTE. 

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Modem 5G pod USB Najtańszy na rynku

Modem 5G z AliExpress: to musisz wiedzieć

To nie scam. Na AliExpress znajdziesz tani modem 5G pod USB

Najważniejsze jest to, że modem 5G działa i pozwala na transfery do 800 Mbps przy niskich opóźnieniach typowych dla 5G. Trzeba jednak pamiętać, że do stabilnej pracy wymagane jest podłączenie go kablem pod USB-C, ponieważ USB-A daje za mało mocy, aby urządzenie działało stabilnie. Brakuje w nim także wsparcia dla pasma N41, z którego korzysta 5G Plusa.

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Co prawda operator ten korzysta także z pasma N1, jednak to N41 jest kluczowe dla jego sieci najnowszej generacji. Tym samym, jeśli masz zamiar korzystać z 5G tego operatora, to niestety, ale modem ten nie jest dla Ciebie. 

Modem 5G pod USB Najtańszy na rynku

Oczywiście każdego, kto zamierza zakupić to urządzenie gorąco zachęcam do obejrzenia recenzji przygotowanej przez kanał TechGlobuz, która jest niezwykle rzeczowa i techniczna.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Aliexpress, Sergei Elagin / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechGlobuz