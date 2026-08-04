Rosja ma kosę z Google Chrome. "Odcięto nas od pieniędzy"

Chrome, Edge, Firefox, Safari i wiele innych - wybór przeglądarek jest naprawdę szeroki, a chcąc zalogować się do banku, po prostu wybierasz jedną z nich i gotowe. Chyba że miałeś pecha urodzić się i zamieszkać na terenie Federacji Rosyjskiej, to wtedy robią się schody.

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Serwis RBC donosi, że rosyjskim usługom, z bankami na czele, cofnięto właśnie globalne certyfikaty SSL. W rezultacie firmy zostały zmuszone do korzystania z krajowego wariantu, wydawanego przez Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego. Ten z kolei nie jest przez najpopularniejsze przeglądarki w ogóle wspierany, więc strony się nie otwierają.

Sprawa nie jest marginalna, bo dotyczy największych rosyjskich instytucji finansowych, a więc m.in. Sbierbanku, Alfa banku czy Uralsibu.