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Xiaomi z jeszcze lepszym Redmi. Ma 5G, 7500 mAh, kusi ceną

Redmi 17 5G to kolejna, ciekawie zapowiadająca się budżetowa nowość Xiaomi. Smartfon nie ma już przed nami prawie żadnych tajemnic.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:39
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Xiaomi z jeszcze lepszym Redmi. Ma 5G, 7500 mAh, kusi ceną
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Równolegle z dość zaskakującym odkryciem związanym z Redmi 17 w wersji 4G, który jak gdyby nigdy nic, jeszcze przed oficjalną premierą trafił już do oferty RTV Euro AGD, w sieci pojawiły się doniesienia portalu 91mobiles o jeszcze ciekawszym modelu – Redmi 17 5G. Prawdopodobnie i on trafi do polskich sklepów.

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Redmi 17 5G – budżetowiec z dużą baterią

Do sieci wyciekła niemal kompletna specyfikacja i rendery prezentujące globalny wariant Redmi 17 5G. Smartfon wyróżnia się przede wszystkim dużym wyświetlaczem IPS o przekątnej 6,9 cala, niestety w rozdzielczości tylko HD+ (1600 × 720). Ekran obsługuje odświeżanie do 120 Hz, a maksymalna jasność sięga 825 nitów. Przed uszkodzeniami ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i, a cała konstrukcja spełnia normę odporności na pył i zachlapania IP64.

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Xiaomi z jeszcze lepszym Redmi. Ma 5G, 7500 mAh, kusi ceną

Sercem Redmi 17 5G jest układ Snapdragon 4 Gen 5 wykonany w litografii 4 nm i o taktowaniu 2,45 GHz. W pracy pomagać będzie mu 4 GB pamięci RAM. Nie jest to kosmicznie szybkie połączenie, choć możliwe, że powstaną też warianty z większym RAM-em, np. z 8 GB.

Redmi 17 5G zapewnia obsługę dwóch kart nano SIM w standardach 5G i 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz NFC. Znalazło się tu również miejsce na klasyczne gniazdo audio 3,5 mm, głośniki stereo z opcją wzmocnienia głośności do 300% oraz czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej krawędzi obudowy. Smartfon wyposażony jest także w dynamiczny element LED RGB do sygnalizowania powiadomień.

Xiaomi z jeszcze lepszym Redmi. Ma 5G, 7500 mAh, kusi ceną

W sekcji fotograficznej jest dość skromnie. Znajdziemy tam główny aparat 50 Mpix wspierany przez pomocniczy czujnik QVGA z funkcją redukcji migotania. W ekranowym wycięciu znalazł się aparat o rozdzielczości 8 Mpix.

Na jeden z największych atutów Redmi 17 5G zapowiada się ogromny akumulator o pojemności 7500 mAh, który według wycieku ma zapewnić nawet do 78 h i 20 min pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W poprzez port USB-C z obsługą technologii USB Power Delivery, jednak w zestawie sprzedażowym zabraknie ładowarki.

Xiaomi z jeszcze lepszym Redmi. Ma 5G, 7500 mAh, kusi ceną

Nowość Xiaomi ziała pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 3.0 na bazie Androida 16.

Obudowa Redmi 17 5G przyciąga wzrok płaską ramką oraz prostokątną wyspą aparatów z okrągłymi wycięciami na obiektywy. Smartfon trafi do sprzedaży w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim oraz pomarańczowym o teksturowanym wykończeniu. Duże rozmiary wyświetlacza oraz pojemna bateria przekładają się na wymiary 170,12 × 74,42 × 8,8 mm i masę wynoszącą 235 g.

Xiaomi z jeszcze lepszym Redmi. Ma 5G, 7500 mAh, kusi ceną

Cena Redmi 17 5G w wersji z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej ma wynosić około 250 euro, czyli w Polsce może to być kwota 1099 zł. Nie wiadomo jeszcze, czy będą dostępne warianty z większą pamięcią. 

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telepolis
xiaomi Nowy smartfon Redmi Redmi 17 5G Redmi 17
Źródła zdjęć: 91mobiles, Xiaomi
Źródła tekstu: 91mobiles