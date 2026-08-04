Xiaomi z jeszcze lepszym Redmi. Ma 5G, 7500 mAh, kusi ceną

Równolegle z dość zaskakującym odkryciem związanym z Redmi 17 w wersji 4G, który jak gdyby nigdy nic, jeszcze przed oficjalną premierą trafił już do oferty RTV Euro AGD, w sieci pojawiły się doniesienia portalu 91mobiles o jeszcze ciekawszym modelu – Redmi 17 5G. Prawdopodobnie i on trafi do polskich sklepów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Redmi 17 5G – budżetowiec z dużą baterią

Do sieci wyciekła niemal kompletna specyfikacja i rendery prezentujące globalny wariant Redmi 17 5G. Smartfon wyróżnia się przede wszystkim dużym wyświetlaczem IPS o przekątnej 6,9 cala, niestety w rozdzielczości tylko HD+ (1600 × 720). Ekran obsługuje odświeżanie do 120 Hz, a maksymalna jasność sięga 825 nitów. Przed uszkodzeniami ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i, a cała konstrukcja spełnia normę odporności na pył i zachlapania IP64.

Sercem Redmi 17 5G jest układ Snapdragon 4 Gen 5 wykonany w litografii 4 nm i o taktowaniu 2,45 GHz. W pracy pomagać będzie mu 4 GB pamięci RAM. Nie jest to kosmicznie szybkie połączenie, choć możliwe, że powstaną też warianty z większym RAM-em, np. z 8 GB.

Redmi 17 5G zapewnia obsługę dwóch kart nano SIM w standardach 5G i 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz NFC. Znalazło się tu również miejsce na klasyczne gniazdo audio 3,5 mm, głośniki stereo z opcją wzmocnienia głośności do 300% oraz czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej krawędzi obudowy. Smartfon wyposażony jest także w dynamiczny element LED RGB do sygnalizowania powiadomień.

W sekcji fotograficznej jest dość skromnie. Znajdziemy tam główny aparat 50 Mpix wspierany przez pomocniczy czujnik QVGA z funkcją redukcji migotania. W ekranowym wycięciu znalazł się aparat o rozdzielczości 8 Mpix.

Na jeden z największych atutów Redmi 17 5G zapowiada się ogromny akumulator o pojemności 7500 mAh, który według wycieku ma zapewnić nawet do 78 h i 20 min pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W poprzez port USB-C z obsługą technologii USB Power Delivery, jednak w zestawie sprzedażowym zabraknie ładowarki.

Nowość Xiaomi ziała pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 3.0 na bazie Androida 16.

Obudowa Redmi 17 5G przyciąga wzrok płaską ramką oraz prostokątną wyspą aparatów z okrągłymi wycięciami na obiektywy. Smartfon trafi do sprzedaży w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim oraz pomarańczowym o teksturowanym wykończeniu. Duże rozmiary wyświetlacza oraz pojemna bateria przekładają się na wymiary 170,12 × 74,42 × 8,8 mm i masę wynoszącą 235 g.