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Urząd Skarbowy z ważnym komunikatem. Zapisz tę datę
Urząd Skarbowy opublikował ważny komunikat, w którym informuje o planowanych utrudnieniach. Warto zapisać sobie tę datę.
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Na oficjalnej, rządowej stronie podatki.gov.pl pojawił się komunikat, z którym warto się zapoznać. Szczególnie jeśli w najbliższym czasie chcieliście coś załatwić w eUrzędzie Skarbowym, czyli przez Internet.
Przerwa w eUrząd Skarbowy
Tym razem fiskus przestrzega przed planowanymi pracami technicznymi, które wpłyną na dostępność niektórych usług. Przez 2 godziny część z nich nie będzie dostępna.
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Okno serwisowe zostało zaplanowane na 6 sierpnia. Rozpocznie się wieczorem o godzinie 19:00 i potrwa do 21:00. W tym czasie, jak twierdzi skarbówka, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępe do usług.