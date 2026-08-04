Urząd Skarbowy z ważnym komunikatem. Zapisz tę datę

Na oficjalnej, rządowej stronie podatki.gov.pl pojawił się komunikat, z którym warto się zapoznać. Szczególnie jeśli w najbliższym czasie chcieliście coś załatwić w eUrzędzie Skarbowym, czyli przez Internet.

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Przerwa w eUrząd Skarbowy

Tym razem fiskus przestrzega przed planowanymi pracami technicznymi, które wpłyną na dostępność niektórych usług. Przez 2 godziny część z nich nie będzie dostępna.