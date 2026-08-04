Fintech

Urząd Skarbowy z ważnym komunikatem. Zapisz tę datę

Urząd Skarbowy opublikował ważny komunikat, w którym informuje o planowanych utrudnieniach. Warto zapisać sobie tę datę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:17
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Urząd Skarbowy z ważnym komunikatem. Zapisz tę datę
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Na oficjalnej, rządowej stronie podatki.gov.pl pojawił się komunikat, z którym warto się zapoznać. Szczególnie jeśli w najbliższym czasie chcieliście coś załatwić w eUrzędzie Skarbowym, czyli przez Internet.

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Przerwa w eUrząd Skarbowy

Tym razem fiskus przestrzega przed planowanymi pracami technicznymi, które wpłyną na dostępność niektórych usług. Przez 2 godziny część z nich nie będzie dostępna.

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Okno serwisowe zostało zaplanowane na 6 sierpnia. Rozpocznie się wieczorem o godzinie 19:00 i potrwa do 21:00. W tym czasie, jak twierdzi skarbówka, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępe do usług.

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Źródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock.com, Urząd Skarbowy
Źródła tekstu: podatki.gov.pl