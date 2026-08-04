Wyciekła cena Steam Frame. Za tyle kupisz META Quest 3S dla całej rodziny
Valve wybrało naprawdę zły moment na wchodzenie na rynek sprzętowy. Okazuje się, że gogle VR growego giganta nie będą wcale tańsze od Steam Machine.
4 sztuki. Dokładnie tyle gogli Meta Quest 3s można kupić w spodziewanej cenie Steam Frame. I chociaż są to dwa, zupełnie różne urządzenia, to nie jest to najlepsza sytuacja dla gogli VR od Valve. W końcu mówimy tu o niezwykle niszowej kategorii produktów, a wysoka cena raczej zniechęci do sięgnięcia po nie.
Steam Frame z astronomiczną ceną
Drogo, czyli ile? W końcu Meta Quest 3s nie jest oficjalną walutą w Polsce. No cóż, przecieki mówią o kwocie 1500 USD. To w przeliczeniu na złotówki po dzisiejszym kursie daje nam 5 618,66. A do tego trzeba jeszcze doliczyć 23% VAT, więc na koniec wychodzi kwota 6 910,95 zł. Tu warto dodać, że pierwotne doniesienia mówiły o kwocie o połowę niższej, czyli wynoszącej 750 USD.
Oczywiście przekłada się na to wiele czynników. Wysokie ceny układów DRAM i NAND są jednymi z nich. Dodatkowo niedawno świat okrążyły wieści o wzroście cen procesorów Qulacomma, który ma objąć także jednostki stosowane w Steam Frame, czyli Snapdragona 8 Gen 3, który ma być wspierany przez 16 GB RAM. Jeśli chodzi o rozdzielczości obrazu, to ma to być po 2160 × 2160 pikseli na oko przez panel LCD.
Steam Frame ma służyć do strumieniowania gier z PC bez kabli dzięki dedykowanemu adapterowi bezprzewodowemu oraz odpalanie gier na samym urządzeniu. I mówimy tu o pozycjach z samego Steam: zarówno gier VR, jak i tych zwykłych, które będą prezentowane na wirtualnym wyświetlaczu. Snapdragon 8 Gen 3 powinien sobie z nimi poradzić, zwłaszcza że Valve pracuje nad technologią translacji kodu z x86 na ARM, a już teraz rozwiązania znane, chociażby z MacOS jak CrossOver pozwalają na cieszenie się grami z PC w przyzwoitej jakości. Pytanie tylko jak wiele osób się na to zdecyduje, biorąc pod uwagę wysoką cenę.