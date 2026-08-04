Wyciekła cena Steam Frame. Za tyle kupisz META Quest 3S dla całej rodziny

4 sztuki. Dokładnie tyle gogli Meta Quest 3s można kupić w spodziewanej cenie Steam Frame. I chociaż są to dwa, zupełnie różne urządzenia, to nie jest to najlepsza sytuacja dla gogli VR od Valve. W końcu mówimy tu o niezwykle niszowej kategorii produktów, a wysoka cena raczej zniechęci do sięgnięcia po nie.

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Steam Frame z astronomiczną ceną

Drogo, czyli ile? W końcu Meta Quest 3s nie jest oficjalną walutą w Polsce. No cóż, przecieki mówią o kwocie 1500 USD. To w przeliczeniu na złotówki po dzisiejszym kursie daje nam 5 618,66. A do tego trzeba jeszcze doliczyć 23% VAT, więc na koniec wychodzi kwota 6 910,95 zł. Tu warto dodać, że pierwotne doniesienia mówiły o kwocie o połowę niższej, czyli wynoszącej 750 USD.

Oczywiście przekłada się na to wiele czynników. Wysokie ceny układów DRAM i NAND są jednymi z nich. Dodatkowo niedawno świat okrążyły wieści o wzroście cen procesorów Qulacomma, który ma objąć także jednostki stosowane w Steam Frame, czyli Snapdragona 8 Gen 3, który ma być wspierany przez 16 GB RAM. Jeśli chodzi o rozdzielczości obrazu, to ma to być po 2160 × 2160 pikseli na oko przez panel LCD.