Na tę nowość w Bliku czekano latami. W końcu jest!
Płatności zbliżeniowe Blikiem będą możliwe na urządzeniach z logo Apple. Udaną transakcję przeprowadził PKO BP. Po latach spekulacji użytkownicy iPhone’a będą mogli korzystać z rozwiązania, które dla posiadaczy sprzętu z Androidem jest czymś oczywistym.
Zakończony sukcesem test nie oznacza, że wspomniane rozwiązanie płatnicze szybko stanie się powszechnie dostępne. Z opublikowanego komunikatu wynika, ze pełne wdrożenie potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy.
Użytkownicy Apple czekali na to kilka lat
Niektórzy stwierdzą pewnie, że piekło zamarzło: Blik stanie się alternatywą dla Apple Pay na smartfonach Apple. To efekt nie tyle dobrej woli korporacji z Cupertino, co konieczności dostosowania się do unijnych przepisów. Firma zarządzana przez Tima Cooka długo się przed tym broniła, ale w końcu musiała złożyć broń. Przekonamy się, czy dla klientów będzie to szkodliwe, jak głosili krytycy otwierania się Apple na rozwiązania innych dostawców usług.
Nowość może zainteresować szczególnie młodych klientów
Polski Standard Płatności, czyli operator systemu Blik, poinformował, że pierwszą płatność zbliżeniową Blikiem z pomocą iPhone’a przeprowadzono 30 lipca w Lidlu. Zapłacono za paluszki Junior, a pilotaż realizowano w aplikacji PKO Junior przeznaczonej dla dzieci do 13. roku życia. Ten ruch nie jest bez znaczenia – przedstawiciele PKO BP przypomniał, że część młodych klientów nie może korzystać z Apple Pay z uwagi na ograniczenia wiekowe. Blik może to zmienić i pozwolić nieletnim płacić zbliżeniowo.
Najpierw kolejne testy, potem pełne wdrożenie
Czy to oznacza, że zbliżeniowy Blik będzie dostępny wyłącznie dla najmłodszych posiadaczy iPhone’a? W żadnym wypadku – docelowo będą mogli z niego korzystać wszyscy klienci banku, którzy używają sprzętu Apple. Nim to jednak nastąpi, dostawców usługi czekają testy, optymalizacja i przygotowanie do wdrożenia na masową skalę.
Na koniec warto przypomnieć, że z PSP rozstał się niedawno Dariusz Mazurkiewicz, który od 2017 roku pełnił funkcję prezesa spółki. Menedżer trafił do Allegro, gdzie ma zarządzać rozwojem usług finansowych. Na razie nie wiadomo, kto pokieruje rozwojem Blika.