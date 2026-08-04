Na tę nowość w Bliku czekano latami. W końcu jest!

Zakończony sukcesem test nie oznacza, że wspomniane rozwiązanie płatnicze szybko stanie się powszechnie dostępne. Z opublikowanego komunikatu wynika, ze pełne wdrożenie potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy.

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Użytkownicy Apple czekali na to kilka lat

Niektórzy stwierdzą pewnie, że piekło zamarzło: Blik stanie się alternatywą dla Apple Pay na smartfonach Apple. To efekt nie tyle dobrej woli korporacji z Cupertino, co konieczności dostosowania się do unijnych przepisów. Firma zarządzana przez Tima Cooka długo się przed tym broniła, ale w końcu musiała złożyć broń. Przekonamy się, czy dla klientów będzie to szkodliwe, jak głosili krytycy otwierania się Apple na rozwiązania innych dostawców usług.

Nowość może zainteresować szczególnie młodych klientów

Polski Standard Płatności, czyli operator systemu Blik, poinformował, że pierwszą płatność zbliżeniową Blikiem z pomocą iPhone’a przeprowadzono 30 lipca w Lidlu. Zapłacono za paluszki Junior, a pilotaż realizowano w aplikacji PKO Junior przeznaczonej dla dzieci do 13. roku życia. Ten ruch nie jest bez znaczenia – przedstawiciele PKO BP przypomniał, że część młodych klientów nie może korzystać z Apple Pay z uwagi na ograniczenia wiekowe. Blik może to zmienić i pozwolić nieletnim płacić zbliżeniowo.

Najpierw kolejne testy, potem pełne wdrożenie

Czy to oznacza, że zbliżeniowy Blik będzie dostępny wyłącznie dla najmłodszych posiadaczy iPhone’a? W żadnym wypadku – docelowo będą mogli z niego korzystać wszyscy klienci banku, którzy używają sprzętu Apple. Nim to jednak nastąpi, dostawców usługi czekają testy, optymalizacja i przygotowanie do wdrożenia na masową skalę.