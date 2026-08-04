Fintech

Na tę nowość w Bliku czekano latami. W końcu jest!

Płatności zbliżeniowe Blikiem będą możliwe na urządzeniach z logo Apple. Udaną transakcję przeprowadził PKO BP. Po latach spekulacji użytkownicy iPhone’a będą mogli korzystać z rozwiązania, które dla posiadaczy sprzętu z Androidem jest czymś oczywistym.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 12:58
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Na tę nowość w Bliku czekano latami. W końcu jest!
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Zakończony sukcesem test nie oznacza, że wspomniane rozwiązanie płatnicze szybko stanie się powszechnie dostępne. Z opublikowanego komunikatu wynika, ze pełne wdrożenie potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy

Dalsza część tekstu pod wideo

Użytkownicy Apple czekali na to kilka lat

Niektórzy stwierdzą pewnie, że piekło zamarzło: Blik stanie się alternatywą dla Apple Pay na smartfonach Apple. To efekt nie tyle dobrej woli korporacji z Cupertino, co konieczności dostosowania się do unijnych przepisów. Firma zarządzana przez Tima Cooka długo się przed tym broniła, ale w końcu musiała złożyć broń. Przekonamy się, czy dla klientów będzie to szkodliwe, jak głosili krytycy otwierania się Apple na rozwiązania innych dostawców usług.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Monitor DELL SE2726HG 27" 1920x1080px IPS 240Hz 0.5 ms [GTG]
Monitor DELL SE2726HG 27" 1920x1080px IPS 240Hz 0.5 ms [GTG]
-47.17 zł
546.17 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartwatch MAXCOM FW100 Titan Valkiria Miętowy
Smartwatch MAXCOM FW100 Titan Valkiria Miętowy
0 zł
319 zł - najniższa cena
Kup teraz 319 zł
Zestaw do czyszczenia FINISH LINE Easy-Pro Brush Set 400-01-29 FL
Zestaw do czyszczenia FINISH LINE Easy-Pro Brush Set 400-01-29 FL
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Advertisement

Nowość może zainteresować szczególnie młodych klientów

Polski Standard Płatności, czyli operator systemu Blik, poinformował, że pierwszą płatność zbliżeniową Blikiem z pomocą iPhone’a przeprowadzono 30 lipca w Lidlu. Zapłacono za paluszki Junior, a pilotaż realizowano w aplikacji PKO Junior przeznaczonej dla dzieci do 13. roku życia. Ten ruch nie jest bez znaczenia – przedstawiciele PKO BP przypomniał, że część młodych klientów nie może korzystać z Apple Pay z uwagi na ograniczenia wiekowe. Blik może to zmienić i pozwolić nieletnim płacić zbliżeniowo. 

Najpierw kolejne testy, potem pełne wdrożenie

Czy to oznacza, że zbliżeniowy Blik będzie dostępny wyłącznie dla najmłodszych posiadaczy iPhone’a? W żadnym wypadku – docelowo będą mogli z niego korzystać wszyscy klienci banku, którzy używają sprzętu Apple. Nim to jednak nastąpi, dostawców usługi czekają testy, optymalizacja i przygotowanie do wdrożenia na masową skalę

Na koniec warto przypomnieć, że z PSP rozstał się niedawno Dariusz Mazurkiewicz, który od 2017 roku pełnił funkcję prezesa spółki. Menedżer trafił do Allegro, gdzie ma zarządzać rozwojem usług finansowych. Na razie nie wiadomo, kto pokieruje rozwojem Blika.

Image
telepolis
PKO BP płatności zbliżeniowe blikiem na apple
Źródła zdjęć: WDnet Creation / Shutterstock.com