Gry z Xbox 360 zmierzają na PC, a płyty z obecnej generacji zamienią się w Game Key Cardy

Gry z Xbox 360 mają trafić na PC za pośrednictwem aplikacji Xbox. Nie ma tu jednak mowy o wszystkich tytułach, a jedynie o tych, których twórcy wyrazili zainteresowanie udziałem w projekcie. Można więc założyć, że tytuły, które już są na PC nie doczekają się na nim swojej Xbox-owej wersji, chyba że ich twórcy uznają to za dobry pomysł. Dodatkowo to oni zadecydują o cenach tych gier na PC oraz czy będą dostępne w ramach Game Pass. Tym samym gracze PC-towi dostaną to, o czym gracze z PlayStation 5 mogą tylko pomarzyć: wsparcie dla gier z konsoli siódmej generacji.

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Płyty jak Game Key Cardy

Game Key Cardy to coś, za co Nintendo zebrało naprawdę ostrą krytykę. Ot, kartridż, na którym nie ma gry, ale jest licencja na nią, która jest przypisana do nośnika. Sama gra jest natomiast pobierana z sieci w wersji cyfrowej. I szczerze mówiąc, bardzo to przypomina wiele współczesnych tytułów na Xbox i PlayStation, w których na płycie jest tylko część plików z grą, a reszta jest pobierana z sieci.

Xbox jednak idzie jeszcze o krok dalej w ramach disc-to-digital. I wiecie... znaczna większość moich tekstów to narzekanie na Microsoft. Nie ukrywam, że z Windowsa nie korzystam i go najzwyczajniej w świecie nie lubię. Jednak w tym przypadku nie tyle muszę, ile wręcz chcę pochwalić Microsoft.

Otóż zasada działania disc-to-digital to nie jest proste przypisywanie licencji do konta po włożeniu płyty do napędu i przypisywanie w ten sposób gry do cyfrowej biblioteki. Tak naprawdę ta licencja w bibliotece będzie całkowicie zbywalna i włożenie tej samej płyty do innej konsoli przeniesie ją do innego konta.

Jak to działa w praktyce? Wyobraźcie sobie, że macie grę na płycie. Na przykład Gothic Classic, bo ta najlepsza z polskich gier wyprodukowanych w Niemczech niedawno wyszła na Xboxa. Cieszycie się nią, gracie i wychodzi nowy Xbox bez napędu (projekt Helix). W ramach disc-to-digital przenosicie tytuł do wersji cyfrowej i dalej sobie gracie. Po pewnym czasie dochodzi do was to, że Gothica to Wy macie przecież w wersji na PC, a Helix gry z tej platformy również obsługuje. Postanawiacie więc sprzedać płytę lub wymienić na inny tytuł, na przykład Gothic 2 Classic. Po sprzedaży lub wymienieniu licencja na grę znika z Waszego konta, ponieważ była przypisana do płyty z grą i pojawia się ona u nowego nabywcy.