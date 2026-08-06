BMW jak Xiaomi. Płacisz krocie, a tu reklamy

Posiadacze wybranych samochodów marki BMW po uruchomieniu auta zobaczyli reklamę nowego filmu Spider-Man: Brand New Day. Nie jest zaskoczeniem, że akcja nie przypadła im do gustu. Niektórzy zaczęli żartować o konieczności zainstalowania w samochodzie AdBlocka.

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Reklamy w samochodach BMW

Po uruchomieniu samochodu na głównym ekranie wyświetlał się baner z informacją, że Spider-Man trafił do auta. Film promocyjny nie wyświetlał się automatycznie, natomiast wystarczyło kliknąć komunikat, aby uruchomić materiał. Jeśli w samochodzie dostępne było oświetlenie ambient, to ono również było wykorzystywane w trakcie reklamy.

Widać dość wyraźnie, że BMW stopniowo próbuje uczynić wyświetlanie reklam czymś normalnym. Zaczynali głównie od filmików z okazji różnych wydarzeń, które stopniowo przekształciły się w reklamy własnych produktów, a teraz czują się na tyle pewnie, że przechodzą do reklam podmiotów zewnętrznych. Moim zdaniem bardziej niepokojące jest to, że skoro ekran steruje niemal wszystkimi funkcjami samochodu, użytkownik jest w zasadzie zmuszony do obejrzenia reklamy, zanim będzie mógł korzystać z własnego pojazdu. napisał jeden z oburzonych użytkowników na Reddicie.

Reklama to część akcji promocyjnej, która zaczęła się 27 lipca i ma potrwać do 10 sierpnia. Działa ona w aż 70 krajach. Reklama wyświetlana jest w samochodach z BMW Operating System w wersji 7 lub nowszej.