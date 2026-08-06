BMW jak Xiaomi. Płacisz krocie, a tu reklamy
Właściciele samochodów marki BMW przeżyli niemałe zdziwienie, gdy na ekranach ich aut nagle wyświetliła się reklama filmu.
Posiadacze wybranych samochodów marki BMW po uruchomieniu auta zobaczyli reklamę nowego filmu Spider-Man: Brand New Day. Nie jest zaskoczeniem, że akcja nie przypadła im do gustu. Niektórzy zaczęli żartować o konieczności zainstalowania w samochodzie AdBlocka.
Reklamy w samochodach BMW
Po uruchomieniu samochodu na głównym ekranie wyświetlał się baner z informacją, że Spider-Man trafił do auta. Film promocyjny nie wyświetlał się automatycznie, natomiast wystarczyło kliknąć komunikat, aby uruchomić materiał. Jeśli w samochodzie dostępne było oświetlenie ambient, to ono również było wykorzystywane w trakcie reklamy.
Widać dość wyraźnie, że BMW stopniowo próbuje uczynić wyświetlanie reklam czymś normalnym. Zaczynali głównie od filmików z okazji różnych wydarzeń, które stopniowo przekształciły się w reklamy własnych produktów, a teraz czują się na tyle pewnie, że przechodzą do reklam podmiotów zewnętrznych. Moim zdaniem bardziej niepokojące jest to, że skoro ekran steruje niemal wszystkimi funkcjami samochodu, użytkownik jest w zasadzie zmuszony do obejrzenia reklamy, zanim będzie mógł korzystać z własnego pojazdu.
Reklama to część akcji promocyjnej, która zaczęła się 27 lipca i ma potrwać do 10 sierpnia. Działa ona w aż 70 krajach. Reklama wyświetlana jest w samochodach z BMW Operating System w wersji 7 lub nowszej.
Jeszcze w 2023 roku wiceprezes BMW Stephan Durach mówił, że nie wyobraża sobie wyświetlania reklam na ekranach samochodów, bo to prywatna przestrzeń klientów. W teorii nic się w tej kwestii nie zmieniło, bo niemiecka marka utrzymuje, że nie jest to reklama.