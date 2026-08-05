Microsoft wycofuje się rakiem. Chodzi o wymagania Windows 11

Jeszcze kilka miesięcy temu Microsoft przekonywał, że 16 GB RAM to rozsądny punkt wyjścia dla PC, natomiast 32 GB zapewnia konfigurację "bez zmartwień". Kontrowersyjny poradnik z Windows Learning Center szybko jednak zniknął po reakcji internautów, a jego dawny adres zaczął przekierowywać użytkowników na stronę główną serwisu.

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Windows 11 przechodzi na dietę

Obecne materiały Microsoftu mówią już zupełnie innym językiem. Firma zaleca od 8 do 16 GB RAM przy zakupie typowego komputera, a 8 GB uznaje za wystarczające do przeglądania Internetu i większości codziennych zadań. Osobny poradnik pomocy technicznej wskazuje natomiast 8 GB jako ilość zalecaną do długoterminowego korzystania z urządzenia.

Zmiana narracji pokrywa się z pracami nad odchudzeniem Windows 11. Gigant oficjalnie zapowiedział m.in. ograniczenie bazowego zużycia pamięci przez system i zmniejszenie narzutu elementów interfejsu. Firma zaczęła również ograniczać wstępne uruchamianie widżetów na komputerach dysponujących mniejszą ilością RAM.