NVIDIA oferuje najlepszy sprzęt. Tak twierdzi najbogatszy człowiek świata

Elon Musk podjął ważną decyzję w sprawie dalszej rozbudowy swojej infrastruktury sztucznej inteligencji. Jego firma SpaceXAI ma korzystać wyłącznie z układów NVIDII, ponieważ zdaniem miliardera architektura Vera Rubin jest obecnie najlepszym rozwiązaniem dostępnym na rynku.

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Musk chce wysłać Vera Rubin NVL72 w kosmos

W praktyce nie będzie to wielka rewolucja. Superkomputery Colossus wykorzystywane do trenowania kolejnych generacji modelu Grok już od lat bazują na akceleratorach NVIDIA Hopper i Blackwell. Oficjalna deklaracja stanowi więc przede wszystkim mocne potwierdzenie pozycji Zielonych oraz złą wiadomość dla AMD, Intela i pozostałych producentów sprzętu AI.

Musk szczególnie chwali konstrukcję systemu Vera Rubin NVL72, która ma ułatwiać montaż i serwisowanie sprzętu. SpaceXAI chce używać tej platformy nie tylko w naziemnych centrach danych. Zoptymalizowana wersja ma stać się podstawą satelity Starmind AI, a pierwsze starty zapowiadane są na 2027 rok.

SpaceX has committed to using Nvidia GPUs exclusively because they are the best — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2026