Sprzęt

NVIDIA oferuje najlepszy sprzęt. Tak twierdzi najbogatszy człowiek świata

Kontrowersyjny miliarder znowu zatrząsł internetem za sprawą wpisu na platformie X. Tym razem chodzi o jego miłość względem Zielonych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:01
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NVIDIA oferuje najlepszy sprzęt. Tak twierdzi najbogatszy człowiek świata
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Elon Musk podjął ważną decyzję w sprawie dalszej rozbudowy swojej infrastruktury sztucznej inteligencji. Jego firma SpaceXAI ma korzystać wyłącznie z układów NVIDII, ponieważ zdaniem miliardera architektura Vera Rubin jest obecnie najlepszym rozwiązaniem dostępnym na rynku.

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Musk chce wysłać Vera Rubin NVL72 w kosmos

W praktyce nie będzie to wielka rewolucja. Superkomputery Colossus wykorzystywane do trenowania kolejnych generacji modelu Grok już od lat bazują na akceleratorach NVIDIA Hopper i Blackwell. Oficjalna deklaracja stanowi więc przede wszystkim mocne potwierdzenie pozycji Zielonych oraz złą wiadomość dla AMD, Intela i pozostałych producentów sprzętu AI.

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Musk szczególnie chwali konstrukcję systemu Vera Rubin NVL72, która ma ułatwiać montaż i serwisowanie sprzętu. SpaceXAI chce używać tej platformy nie tylko w naziemnych centrach danych. Zoptymalizowana wersja ma stać się podstawą satelity Starmind AI, a pierwsze starty zapowiadane są na 2027 rok.

Pozostaje jednak pewna niejasność. Oficjalna strona Starmind nadal informuje, że satelity mają obsługiwać układy różnych producentów. Może to oznaczać, że tylko pierwsze wdrożenia zostaną oparte wyłącznie na sprzęcie NVIDII, a później trafią tam również układy AMD, Intela i innych. Albo po prostu ktoś zapomniał lub nie zdążył wprowadzić poprawek.

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Źródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: ElonMusk@X, Tom's Hardware, Oprac. własne