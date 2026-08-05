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Ten gadżet Google będzie śledził Twoje rzeczy. Wiemy ile zapłacisz

Niestety, Gigant z Mountain View tym razem nie ma zamiaru walczyć ceną. Alternatywa twórców dla Apple AirTag wcale nie będzie tania.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:44
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Ten gadżet Google będzie śledził Twoje rzeczy. Wiemy ile zapłacisz
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Google od dawna przymierza się do wejścia na rynek lokalizatorów Bluetooth. Wygląda na to, że firma jest już gotowa do prezentacji urządzenia Pixel Tag, które ma współpracować z rozwijanym od lat Find Hub. Najnowszy przeciek zdradza europejską cenę oraz prawdopodobną datę premiery.

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Oficjalna prezentacja nastąpi już 12 sierpnia 2026

Urządzenie zostanie podobno wycenione na 34,90 euro, czyli około 149 złotych. To dokładnie tyle samo, ile kosztuje Apple AirTag, dostępny w Europie za 35 euro/149 złotych. Google zamierza więc bezpośrednio konkurować z rozwiązaniem producenta iPhone'ów.

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Oficjalna prezentacja ma odbyć się 12 sierpnia 2026 podczas konferencji Made by Google. Na tym samym wydarzeniu spodziewana jest premiera smartfonów z serii Pixel 11 oraz zegarka Pixel Watch 5. Pojawiają się jednak plotki, że Pixel Tag nie trafi do sprzedaży natychmiast po konferencji.

A co wiemy o specyfikacji? Niewiele. Według materiałów promocyjnych zobaczymy podłużną obudową w kolorze szarym, a w środku znajdzie się wbudowany głośnik. Nadal nie wiadomo, czy Google zastosuje technologię UWB pozwalającą na bardzo precyzyjne wskazywanie kierunku oraz odległości. Tajemnicą pozostaje również sposób zasilania urządzenia. A to te czynniki będą kluczowe w zestawieniu z Apple AirTagiem.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Google, 9to5Google
Źródła tekstu: Dealabs, Oprac. własne