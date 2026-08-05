Ten gadżet Google będzie śledził Twoje rzeczy. Wiemy ile zapłacisz

Google od dawna przymierza się do wejścia na rynek lokalizatorów Bluetooth. Wygląda na to, że firma jest już gotowa do prezentacji urządzenia Pixel Tag, które ma współpracować z rozwijanym od lat Find Hub. Najnowszy przeciek zdradza europejską cenę oraz prawdopodobną datę premiery.

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Oficjalna prezentacja nastąpi już 12 sierpnia 2026

Urządzenie zostanie podobno wycenione na 34,90 euro, czyli około 149 złotych. To dokładnie tyle samo, ile kosztuje Apple AirTag, dostępny w Europie za 35 euro/149 złotych. Google zamierza więc bezpośrednio konkurować z rozwiązaniem producenta iPhone'ów.

Oficjalna prezentacja ma odbyć się 12 sierpnia 2026 podczas konferencji Made by Google. Na tym samym wydarzeniu spodziewana jest premiera smartfonów z serii Pixel 11 oraz zegarka Pixel Watch 5. Pojawiają się jednak plotki, że Pixel Tag nie trafi do sprzedaży natychmiast po konferencji.