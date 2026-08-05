Samsung szykuje nowości na nadgarstek. Będzie całkiem nowy zegarek

Samsung przygotowuje się do premiery nowych urządzeń noszonych, a wśród nich pojawi się spodziewana opaska fitness Samsung Galaxy Fit4. Nowy model będzie bezpośrednim następcą trackera Galaxy Fit3, który debiutował 2 lata temu. Z dokumentów bazy FCC wynika, że opaska ma numer modelu SM-R391 i zachowa prostokątny ekran, pojedynczy przycisk na prawej krawędzi oraz optyczny czujnik tętna umieszczony na spodzie obudowy.

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Nie zabraknie także złączy pogo-pin oraz mechanizmu szybkiego zwalniania paska. Nowością ma być nowocześniejszy moduł łączności Bluetooth 5.4 z LE i EDR, który zastąpi wersję Bluetooth 5.3.

Będzie też Galaxy Aero

Ale to nie wszystko, bo południowokoreański producent pracuje równolegle nad zupełnie nowym modelem o nazwie kodowej Galaxy Aero (rynkowa może być całkiem inna). Urządzenie to zostanie pozycjonowane cenowo pomiędzy opaską Galaxy Fit4 a zegarkiem Galaxy Watch FE. Ten drugi kosztował w dniu debiutu około 800 zł, z kolei Galaxy Fit3 startował z kwotą 280 zł – powstała więc spora nisza, gdzie jest miejsce na jeszcze jeden zegarek, kosztujący np. 500-600 zł.

W kodzie aplikacji Galaxy Wearable dostrzeżono wpisy odnoszące się do modelu nowego zegarka opisanego jako galaxy_rtos_watch, co wyraźnie wskazuje zastosowanie systemu operacyjnego RTOS zamiast Wear OS. RTOS to rodzina systemów operacyjnych, które wykorzystywane w wielu prostszych smart zegarkach. RTOS ma mniejsze wymagania sprzętowe i mniejszy apetyt na energię