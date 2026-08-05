Sprzęt

Samsung szykuje nowości na nadgarstek. Będzie całkiem nowy zegarek

Po premierze najnowszych generacji zegarków Galaxy Watch Samsung szykuje kolejne urządzenia noszone – opaskę Galaxy Fit4, ale też całkiem nowy model smartwatcha.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:43
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Samsung szykuje nowości na nadgarstek. Będzie całkiem nowy zegarek
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Samsung przygotowuje się do premiery nowych urządzeń noszonych, a wśród nich pojawi się spodziewana opaska fitness Samsung Galaxy Fit4. Nowy model będzie bezpośrednim następcą trackera Galaxy Fit3, który debiutował 2 lata temu. Z dokumentów bazy FCC wynika, że opaska ma numer modelu SM-R391 i zachowa prostokątny ekran, pojedynczy przycisk na prawej krawędzi oraz optyczny czujnik tętna umieszczony na spodzie obudowy. 

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Samsung szykuje nowości na nadgarstek. Będzie całkiem nowy zegarek

Nie zabraknie także złączy pogo-pin oraz mechanizmu szybkiego zwalniania paska. Nowością ma być nowocześniejszy moduł łączności Bluetooth 5.4 z LE i EDR, który zastąpi wersję Bluetooth 5.3.

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Będzie też Galaxy Aero

Ale to nie wszystko, bo południowokoreański producent pracuje równolegle nad zupełnie nowym modelem o nazwie kodowej Galaxy Aero (rynkowa może być całkiem inna). Urządzenie to zostanie pozycjonowane cenowo pomiędzy opaską Galaxy Fit4 a zegarkiem Galaxy Watch FE. Ten drugi kosztował w dniu debiutu około 800 zł, z kolei Galaxy Fit3 startował z kwotą 280 zł – powstała więc spora nisza, gdzie jest miejsce na jeszcze jeden zegarek, kosztujący np. 500-600 zł.

W kodzie aplikacji Galaxy Wearable dostrzeżono wpisy odnoszące się do modelu nowego zegarka opisanego jako galaxy_rtos_watch, co wyraźnie wskazuje zastosowanie systemu operacyjnego RTOS zamiast Wear OS. RTOS to rodzina systemów operacyjnych, które wykorzystywane w wielu prostszych smart zegarkach. RTOS ma mniejsze wymagania sprzętowe i mniejszy apetyt na energię 

Choć dokładny kształt ekranu Galaxy Aero nie został jeszcze ujawniony, wiadomo, że sprzęt ma zaoferować pełen zestaw podstawowych czujników, takich jak akcelerometr, żyroskop i monitor tętna. Dzięki zastosowaniu mniej wymagającego systemu RTOS czas pracy na jednym ładowaniu ma wynosić co najmniej tydzień. 

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telepolis
smartwatch Galaxy Fit3 Galaxy Fit4 Galaxy Aero
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, FCC
Źródła tekstu: SamMobile