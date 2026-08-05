Huawei Watch GT 7 Pro już jest. Nowy smart zegarek wkrótce w Polsce

Premiera serii Huawei Watch GT 7 odbyła się w Chinach, a główną gwiazdą wydarzenie był topowy model Watch GT 7 Pro. Podczas prezentacji nie poznaliśmy jeszcze wszystkich funkcji nowego modelu, ale te najważniejsze cechy zapowiadają się ciekawie.

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Z wyglądu niewiele się zmienił...

Watch GT 7 Pro dalej się trzyma stylu znanego już z poprzednich modeli, z charakterystyczną ośmiokątną ramką i skosami pokrytymi podziałką. Są jednak drobne zmiany. Urządzenie zyskało nowe wersje kolorystyczne – srebrno-zieloną z zielonym paskiem z fluoroelastomeru czy też srebrno-czarną z żółtymi akcentami i żółtym paskiem.

Ramka okala okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala. Wyświetlacz osiąga jasność 3000 nitów, co gwarantuje doskonałą widoczność w pełnym słońcu.

Tarcza chroniona jest przez szkło szafirowe, a sama koperta została wykonana ze stopu tytanu. Konstrukcję wzmocniono dodatkowo twardą powłoką metalową, która zapewnia wodoszczelność, odporność na zarysowania, pot oraz korozję. Huawei Watch GT 7 Pro oferuje wodoodporność klasy 5 ATM, a producent zapewnia, że pozwala to użytkownikom na nurkowanie na głębokość do 40 m. Zegarek wyposażony jest też w specjalne funkcje do nurkowania, w tym trening bezdechu, stoper zawisu oraz ustawienia wyboru rodzaju wody.

Czas pracy na jednym ładowaniu sięga do 12 dni przy typowym użytkowaniu, do 21 dni w trybie maksymalnego oszczędzania energii oraz do 7 dni z włączoną funkcją AOD. Za precyzyjną lokalizację odpowiada nowa, dwuzakresowa antena oraz odbiornik GNSS wspierający 6 systemów satelitarnych.

Zegarek pakuje bogaty zestaw funkcji zdrowotnych, w tym analizę EKG, monitorowanie tętna, snu i poziomu tlenu we krwi, pozwala także na analizę arytmii za pomocą fali tętna. Zastosowany system TruSense zapewnia wyższą dokładność pomiarów oraz szybsze analizy.

Wśród funkcji sportowych znalazły się zaawansowane opcje kolarskie ze wskaźnikiem FTP i wirtualną mocą, biegi terenowe z tempem skorygowanym o nachylenie, mapy ponad 17 tys. globalnych pól golfowych oraz ponad 100 trybów sportowych, w tym narciarstwo. Dla osób lubiących personalizację producent przygotował nowe motywy, które utrzymują ekran blokady w stałej interakcji.