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Mieliśmy czas do 5 sierpnia, a już nie działa. mObywatel ma problem

Niektórzy kochają odkładać wszystko na ostatnią chwilę. Dziś, czyli 5 sierpnia, jest ostatni dzień na to, aby zalogować się do mObywatela w celu przeprowadzenia automatycznej aktualizacji certyfikatów bezpieczeństwa wydanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wiele osób odwlekało to właśnie do dzisiaj. I tu zaczął się cyrk.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:44
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Mieliśmy czas do 5 sierpnia, a już nie działa. mObywatel ma problem
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Według komunikatu ministerstwa jeszcze dziś powinniśmy mieć możliwość zalogowania się do mObywatela w celu aktualizacji certyfikatów. Coś się jednak ewidentnie zepsuło. Po porannym logowaniu w celu ich odświeżenia włączyłem mObywatela drugi raz w celu załatwienia pilnej sprawy urzędowej. Przyznam, że zdziwiłem się widokiem informacji o wygaśnięciu certyfikatu.

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Mieliśmy czas do 5 sierpnia, a już nie działa. mObywatel ma problem

Zwłaszcza że mamy 5 sierpnia, a w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji stoi wyraźnie:

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Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że należy zalogować się do aplikacji najpóźniej 5 sierpnia 2026 r., żeby cyfrowe dokumenty nie straciły ważności.

Okazuje się, że nie ja jeden mam taki problem, co widać po liczbie zgłoszeń w Downdetectorze, które dziś wystrzeliły dla mObywatela. 

Mieliśmy czas do 5 sierpnia, a już nie działa. mObywatel ma problem

Mamy więc wygaszenie certyfikatów o dzień wcześniej, niż miało to nastąpić, przez co wiele osób utraciło dostęp do swoich cyfrowych dokumentów. 

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mObywatel przestał działać wcześniej i nie bardzo chce się aktywować

No ale przecież to nie jest duży problem. W końcu łatwo je przywrócić potwierdzając tożsamość przez Profil Zaufany, e-Dowód lub bankowość mobilną. Ja wybrałem ostatnią opcję z PKO BP. Po sześciu nieudanych próbach aktywacji uznałem, że na dziś odpuszczam. Miejmy nadzieję, że ten problem wynika z przeciążenia serwerów i zniknie do jutra.

Mieliśmy czas do 5 sierpnia, a już nie działa. mObywatel ma problem

I ja naprawdę rozumiałbym, że mObywatel może mieć ostatniego dnia problemy z zaciągnięciem certyfikatów, skoro tak wiele ludzi na ostatnią chwilę się rzuciło. Jednak to, że certyfikaty wygasły dzień wcześniej to jakiś nieśmieszny żart. 

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telepolis
mObywatel mObywatel problem
Źródła zdjęć: Downdetector, Paweł Maretycz / Telepolis, Marian Szutiak / Shutterstock
Źródła tekstu: Własne, Downdetecotr