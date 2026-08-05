Wsadzą wam kamery w uszy już tej jesieni

Wcześniejsza premiera nowych Apple AirPods Pro z kamerami

Gdy do sieci trafiły pierwsze przecieki dotyczące planów Apple'a, sądziliśmy, że to wczesny koncept, który pewnie i tak nie ujrzy światła dziennego. Pęd na innowacje w firmie z Cupertino wyraźnie jednak wzrósł i wygląda na to, że nowe AirPods zamontowanymi kamerami dostaniemy już we wrześniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tak przynajmniej twierdzi ceniony analityk Bloomberga, Mark Gurman w swoim biuletynie "Power On". Jak się okazuje, firma pracowała nad kilkoma wariantami rozwiązania. Pierwszy z modeli, rozwijany pod wewnętrznym kryptonimem B798, pierwotnie miał zadebiutować w 2026 roku, jednak jego premiera została przesunięta na rok 2027.

To właśnie ten poślizg sprawił, że część informatorów (m.in. Ming-Chi Kuo) uznała cały projekt za wstrzymany. Nic jednak bardziej mylnego, bowiem Apple ma w zanadrzu drugą wersję słuchawek – model o kryptonimie B790.

Prace nad nim są znacznie bardziej zaawansowane, a urządzenie najprawdopodobniej uniknęło opóźnień. Co istotne, wyraźne wzmianki o B790 pojawiły się już w drugiej wersji beta systemu iOS 27 dla deweloperów.

Ale do czego mi to niby potrzebne?

Apple wprowadziło już dodatkowe czujniki do Apple AirPods Pro 3, pozwalające na monitorowanie parametrów zdrowia w Apple Health. Wygląda jednak na to, że to dopiero początek rozwoju tego najpopularniejszego akcesorium dla telefonów.

Wbrew pierwszym skojarzeniom, obiektywy w nowych AirPodsach nie będą służyć do robienia zdjęć czy nagrywania tradycyjnych filmów na media społecznościowe. Zamiast tego Apple stawia na zminiaturyzowane sensory wizualne o niskiej rozdzielczości, które będą stanowić wsparcie dla asystenta głosowego Siri.

Apple AirPods Pro 3. generacji

Słuchawki mają w trybie ciągłym analizować otoczenie użytkownika, w celu dostarczenia kontekstu dla narzędzi Apple Visual Intelligence. Słuchawki mają zobaczyć, na co aktualnie patrzy użytkownik, dzięki czemu Siri będzie mogło interpretować nasze środowisko na żywo, a nie tylko polegać na komendach głosowych.

Podobnie jak w przypadku smart-okularów, jak np. Ray-Ban Meta, otoczenie będzie informowane o tym, że kamery działają. Niewielkie paski LED zabłysną w naszych uszach, bez możliwości ich wyłączenia w ustawieniach.

Wątpię by kamery były przymusem

Znając życie, Apple wypuści równolegle dwa warianty urządzeń, w tym taki pozbawiony kamer. To zabezpieczenie na wypadek ewentualnych restrykcji w danym kraju, jak i sposób na dodatkowe rozwarstwienie oferty (podobnie jak w AirPods 4, gdzie opcją było ANC).