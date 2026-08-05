Od czego jest tajemnicza dioda w nowych Pixelach 11? Szału nie ma

Chociaż do premiery nowych Pixel 11 zostało jeszcze trochę czasu, to telefony nie mają przed nami już niemal żadnych tajemnic. Wyjątek stanowiła dioda LED znajdująca się tuż obok tylnych aparatów. Początkowo mówiło się o niej Pixel Glow, ale teraz wiemy, że prawdopodobnie będzie nazywać się inaczej.

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HiLight zamiast Pixel Glow

Najnowsze doniesienia sugerują, że ta tajemnicza dioda otrzyma nazwę HiLight. Tak sugeruje grafika promocyjna nowych telefonów, która pojawiła się na platformie Bluesky. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co ma ona robić. Opis brzmi:

Bądź na bieżąco bez patrzenia na ekran. Gdy smartfon jest odwrócony do góry nogami, HiLight dyskretnie świeci się, gdy dzwonią do Ciebie ulubione kontakty lub gdy rozmawiasz z Gemini.