Od czego jest tajemnicza dioda w nowych Pixelach 11? Szału nie ma
W nowych telefonach Google Pixel 11 pojawi się tajemnicza dioda przy aparatach. Wiemy już, co ma robić i doniesienia rozczarowują.
Chociaż do premiery nowych Pixel 11 zostało jeszcze trochę czasu, to telefony nie mają przed nami już niemal żadnych tajemnic. Wyjątek stanowiła dioda LED znajdująca się tuż obok tylnych aparatów. Początkowo mówiło się o niej Pixel Glow, ale teraz wiemy, że prawdopodobnie będzie nazywać się inaczej.
HiLight zamiast Pixel Glow
Najnowsze doniesienia sugerują, że ta tajemnicza dioda otrzyma nazwę HiLight. Tak sugeruje grafika promocyjna nowych telefonów, która pojawiła się na platformie Bluesky. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co ma ona robić. Opis brzmi:
Bądź na bieżąco bez patrzenia na ekran. Gdy smartfon jest odwrócony do góry nogami, HiLight dyskretnie świeci się, gdy dzwonią do Ciebie ulubione kontakty lub gdy rozmawiasz z Gemini.
Jeśli HiLight będzie świecić tylko przy nadchodzących rozmowach lub konwersacji z Gemini, to można pokusić się o stwierdzenie, że to niepotrzebny bajer i rozczarowanie. Zresztą podobnego zdania są użytkownicy Reddita, którzy wierzą, że to dopiero początek i z czasem HiLight dostanie więcej możliwości.