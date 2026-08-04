Otwarte słuchawki, które nie gubią basu? Debiutują CMF Clip Pro
Firma Nothing zaprezentowała nowe słuchawki o otwartej konstrukcji – CMF Clip Pro. Producent obiecuje wysokiej jakości dźwięk Hi-Res Audio, intuicyjne sterowanie za pomocą pokrętła Smart Dial, czyste rozmowy dzięki Clear Voice oraz czas pracy na baterii sięgający 32,5 godziny.
Należąca do Nothing marka CMF zaprezentowała CMF Clip Pro, swoje pierwsze słuchawki o otwartej konstrukcji, stworzone z myślą o osobach prowadzących aktywny tryb życia. Słuchawki o otwartej konstrukcji zyskują na popularności wśród użytkowników, którzy chcą cieszyć się muzyką, podcastami i rozmowami, zachowując jednocześnie pełną świadomość tego, co dzieje się wokół nich.
Zazwyczaj wiąże się to jednak z pogorszeniem jakości dźwięku, jednak CMF przekonuje, że model Clip Pro rozwiązuje ten problem. Nowy, 3-punktowy zaczep wykorzystuje precyzyjnie zbalansowany system mocowania, który naturalnie rozkłada nacisk na uchu, zamiast koncentrować go w jednym miejscu. Rezultatem ma być pewne i stabilne dopasowanie, które pozostaje wygodne podczas pracy, dojazdów, ćwiczeń i wszystkich codziennych wyzwań.
Mostek C-bridge wyposażony jest w elastyczny rdzeń z tytanu i bez trudu wygina się, dopasowując się do każdego kształtu ucha. Kompaktowa kapsuła akustyczna została zoptymalizowana tak, aby naturalnie przylegać do ucha – redukując fizyczny kontakt, a jednocześnie skuteczniej kierując dźwięk bezpośrednio do kanału słuchowego.
Sercem Clip Pro jest 10,8-milimetrowy przetwornik dynamiczny z podwójnym magnesem. Aby zrekompensować naturalną utratę niskich tonów, charakterystyczną dla słuchawek o otwartej konstrukcji, CMF opracowało technologię Ultra Bass, która inteligentnie wzmacnia niskie częstotliwości, jednocześnie redukując zniekształcenia tonów wysokich. Ma to tworzyć znacznie bardziej zbalansowane i przyjemne w odsłuchu wrażenia słuchowe.
Słuchawki Clip Pro łączą się przez Bluetooth 5.4, wykorzystując przy tym rozwiązania Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair. Oferują też opcję płynnego połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie oraz tryb niskiego opóźnienia dla graczy. Mają certyfikat Hi-Res Audio i obsługują kodeki LDAC, AAC oraz SBC, co umożliwia bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe najwyższej jakości w kompatybilnych urządzeniach.
Producent obiecuje też wysoką jakość rozmów głosowych. Clip Pro łączą technologię Clear Voice napędzaną przez układ VPU z systemem 4 mikrofonów HD, aby w czasie rzeczywistym oddzielać głos użytkownika od hałasu otoczenia. Dla użytkowników ceniących prywatność, system Sound Seal redukuje wyciek dźwięku, inteligentnie zarządzając średnimi i wysokimi częstotliwościami. Sprawia to, że rozmowy i muzyka są znacznie mniej słyszalne dla osób w pobliżu.
Clip Pro wyposażone są w inteligentne pokrętło Smart Dial, zintegrowane bezpośrednio z etui ładującym. Ten obrotowy element pozwala wygodnie regulować głośność, zarządzać odtwarzaniem, odbierać połączenia i parować urządzenia bez konieczności odblokowywania telefonu.
Obie słuchawki mają fizyczne przyciski, co zapewnia pewną kontrolę nad dźwiękiem – także podczas treningu czy w rękawiczkach. Wyróżniają się certyfikatem odporności na kurz i zachlapania IP54.
CMF Clip Pro oferują do 10 godzin ciągłego odtwarzania na jednym ładowaniu i potężne 32,5 godziny całkowitego czasu pracy z wykorzystaniem etui ładującego.
Ceny i dostępność
Słuchawki CMF Clip Pro będą dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: ciemnoszarym, jasnoszarym i koralowym, w cenie 79 turo (ok. 339 PLN). Przedsprzedaż rozpocznie się 1 września 2026 r., natomiast otwarta sprzedaż i realizacja zamówień wystartują 7 września 2026 r. w na stronie nothing.tech oraz u wybranych partnerów.