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Otwarte słuchawki, które nie gubią basu? Debiutują CMF Clip Pro

Firma Nothing zaprezentowała nowe słuchawki o otwartej konstrukcji – CMF Clip Pro. Producent obiecuje wysokiej jakości dźwięk Hi-Res Audio, intuicyjne sterowanie za pomocą pokrętła Smart Dial, czyste rozmowy dzięki Clear Voice oraz czas pracy na baterii sięgający 32,5 godziny.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:59
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Otwarte słuchawki, które nie gubią basu? Debiutują CMF Clip Pro
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Należąca do Nothing marka CMF zaprezentowała CMF Clip Pro, swoje pierwsze słuchawki o otwartej konstrukcji, stworzone z myślą o osobach prowadzących aktywny tryb życia. Słuchawki o otwartej konstrukcji zyskują na popularności wśród użytkowników, którzy chcą cieszyć się muzyką, podcastami i rozmowami, zachowując jednocześnie pełną świadomość tego, co dzieje się wokół nich. 

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Otwarte słuchawki, które nie gubią basu? Debiutują CMF Clip Pro

Zazwyczaj wiąże się to jednak z pogorszeniem jakości dźwięku, jednak CMF przekonuje, że model Clip Pro rozwiązuje ten problem. Nowy, 3-punktowy zaczep wykorzystuje precyzyjnie zbalansowany system mocowania, który naturalnie rozkłada nacisk na uchu, zamiast koncentrować go w jednym miejscu. Rezultatem ma być pewne i stabilne dopasowanie, które pozostaje wygodne podczas pracy, dojazdów, ćwiczeń i wszystkich codziennych wyzwań.

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Otwarte słuchawki, które nie gubią basu? Debiutują CMF Clip Pro

Mostek C-bridge wyposażony jest w elastyczny rdzeń z tytanu i bez trudu wygina się, dopasowując się do każdego kształtu ucha. Kompaktowa kapsuła akustyczna została zoptymalizowana tak, aby naturalnie przylegać do ucha – redukując fizyczny kontakt, a jednocześnie skuteczniej kierując dźwięk bezpośrednio do kanału słuchowego. 

Otwarte słuchawki, które nie gubią basu? Debiutują CMF Clip Pro

Sercem Clip Pro jest 10,8-milimetrowy przetwornik dynamiczny z podwójnym magnesem. Aby zrekompensować naturalną utratę niskich tonów, charakterystyczną dla słuchawek o otwartej konstrukcji, CMF opracowało technologię Ultra Bass, która inteligentnie wzmacnia niskie częstotliwości, jednocześnie redukując zniekształcenia tonów wysokich. Ma to tworzyć znacznie bardziej zbalansowane i przyjemne w odsłuchu wrażenia słuchowe.

Słuchawki Clip Pro łączą się przez Bluetooth 5.4, wykorzystując przy tym rozwiązania Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair. Oferują też opcję płynnego połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie oraz tryb niskiego opóźnienia dla graczy. Mają certyfikat Hi-Res Audio i obsługują kodeki LDAC, AAC oraz SBC, co umożliwia bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe najwyższej jakości w kompatybilnych urządzeniach. 

Otwarte słuchawki, które nie gubią basu? Debiutują CMF Clip Pro

Producent obiecuje też wysoką jakość rozmów głosowych. Clip Pro łączą technologię Clear Voice napędzaną przez układ VPU z systemem 4 mikrofonów HD, aby w czasie rzeczywistym oddzielać głos użytkownika od hałasu otoczenia. Dla użytkowników ceniących prywatność, system Sound Seal redukuje wyciek dźwięku, inteligentnie zarządzając średnimi i wysokimi częstotliwościami. Sprawia to, że rozmowy i muzyka są znacznie mniej słyszalne dla osób w pobliżu.

Otwarte słuchawki, które nie gubią basu? Debiutują CMF Clip Pro

Clip Pro wyposażone są w inteligentne pokrętło Smart Dial, zintegrowane bezpośrednio z etui ładującym. Ten obrotowy element pozwala wygodnie regulować głośność, zarządzać odtwarzaniem, odbierać połączenia i parować urządzenia bez konieczności odblokowywania telefonu. 

Otwarte słuchawki, które nie gubią basu? Debiutują CMF Clip Pro

Obie słuchawki mają fizyczne przyciski, co zapewnia pewną kontrolę nad dźwiękiem – także podczas treningu czy w rękawiczkach. Wyróżniają się certyfikatem odporności na kurz i zachlapania IP54.

CMF Clip Pro oferują do 10 godzin ciągłego odtwarzania na jednym ładowaniu i potężne 32,5 godziny całkowitego czasu pracy z wykorzystaniem etui ładującego. 

Ceny i dostępność 

Słuchawki CMF Clip Pro będą dostępne w trzech wariantach kolorystycznych: ciemnoszarym, jasnoszarym i koralowym, w cenie 79 turo (ok. 339 PLN). Przedsprzedaż rozpocznie się 1 września 2026 r., natomiast otwarta sprzedaż i realizacja zamówień wystartują 7 września 2026 r. w na stronie nothing.tech oraz u wybranych partnerów.

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Źródła zdjęć: Nothing