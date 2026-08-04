Grający maluch FiiO już w Polsce. Podróż audiofila do początku wieku

FiiO umie w nostalgiczne powroty do czasów minionych. Odtwarzacz muzyczny Snowsky Echo Nano to podróż do epoki pierwszych empetrójek o kształcie pendrive’ów. Takie urządzenia nosiło się ponad dwie dekady temu, a teraz pomysł powraca, ale w nowej formie z ćwiekiem hi-res.

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Jak przekonuje dystrybutor, to propozycja dla osób, które chcą ponownie odkryć przyjemność świadomego słuchania muzyki – bez rozpraszających powiadomień, aplikacji i ciągłego sięgania po smartfon.

Snowsky Echo Nano jest mały, więc się wszędzie zmieści, można go też sobie gdzieś zawiesić – ma wymiary 82 x 20 x 11 mm i waży około 33,5 g. Aluminiowo-magnezowa obudowa wygląda stylowo, a do sterowania służy fizyczne, wielofunkcyjne pokrętło umieszczone na górnej krawędzi. Podgląd ustawień ułatwia kolorowy wyświetlacz OLED o przekątnej 0,91 cala. I to wszystko, żadnych zbędnych dodatków.

Cała moc tego malucha znajduje się we wnętrzu. Sercem układu audio Snowsky Echo Nano jest przetwornik cyfrowo-analogowy Cirrus Logic CS43131 wspierany przez dedykowany oscylator. Sprzęt zapewnia wsparcie dla bezstratnych formatów muzycznych, w tym FLAC czy WAV, dekodując sygnał PCM do 24 bitów i 192 kHz oraz pliki DSD do poziomu DSD256. Odtwarzacz uzyskał certyfikat Hi-Res Audio wydawany przez Japan Audio Society. Jak przekonuje FiiO, użytkownik Snowsky Echo Nano może cieszyć się muzyką w jakości znacznie przewyższającej możliwości typowych odtwarzaczy mobilnych.

Wyjście słuchawkowe minijack 3,5 mm generuje moc 120 mW na kanał przy obciążeniu 32 Ω i współpracuje z pilotami zamontowanymi na przewodach zgodnych ze standardem CTIA. Urządzenie nie ma wbudowanej pamięci na pliki, ale obsługuje karty microSD o pojemności do 256 GB. Snowsky Echo Nano może działać również w trybie zewnętrznego przetwornika USB DAC po podłączeniu do komputera, tabletu czy telefonu, z opcją wyłączenia poboru prądu z baterii smartfonu w trybie UAC.