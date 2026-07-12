Wygląda jak kultowa konsola z lat 90, gra jak nowoczesny sprzęt Hi-Fi

Chińska marka Hidizs, znana z rynku odtwarzaczy DAP, przygotowuje się do rynkowego debiutu swojego najnowszego urządzenia, które w unikatowy sposób łączy miłość do muzyki z nostalgią za końcówką ubiegłego wieku.

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Wygląda jak mała retro konsola do gier

Model Hidizs AP30 Music Boy to przenośny odtwarzacz audio wysokiej rozdzielczości, którego wygląd w bezpośredni sposób nawiązuje do kultowej konsoli Game Boy.

Projektanci Hidizs AP30 Music Boya postawili na stylistykę retro. Urządzenie wyposażono w fizyczne przyciski sterujące oraz charakterystyczny kształt obudowy. Jej tył zdobi specjalnie zaprojektowany panel z motywem płetwy wieloryba. Odtwarzacz będzie dostępny w dwóch wersjach materiałowych: plastikowej oraz wykonanej ze stopu aluminium.

Konstrukcja Music Boya jest kompaktowa – jego wymiary wynoszą 68 x 53 x 17 mm przy wadze zaledwie 56 g. Użytkownicy otrzymają w zestawie magnetyczne etui kompatybilne z systemami mocowania w smartfonach, pasek na szyję oraz klips do torby lub paska.

Wisienką na torcie jest wbudowana gra Tetris, która pozwala na powrót do ery 8-bitowej rozrywki w przerwach między odsłuchami.

Jak zagra Hidizs AP30 Music Boy?

Pod retro obudową kryją się zaawansowane podzespoły audio. Pracą urządzenia steruje procesor RKNANOD, a za konwersję sygnału odpowiada przetwornik cyfrowo-analogowy Cirrus Logic CS43198, wspierany przez wzmacniacz RT6863. Taka konfiguracja zapewnia obsługę plików gęstych w formatach DSD256 oraz PCM do 24-bit/192 kHz (m.in. FLAC, APE, WAV, ALAC).

Hidizs AP30 oferuje 2 wyjścia audio: tradycyjne niezbalansowane 3,5 mm (61 mW przy 32 Ohm – 122 db DR, 120 dB SNR), oraz zbalansowane 4,4 mm (137 mW przy 32 Ohm – 130 dB DR, 127 dB SNR), co pozwala na podłączenie zarówno standardowych słuchawek z mikrofonem, jak i monitorów dousznych czy nagłownych.

Odtwarzacz działa pod kontrolą systemu HidizsOS, który pozwala na zmianę ustawień wzmocnienia, wybór filtrów cyfrowych oraz personalizację brzmienia za pomocą korektora graficznego.

Wszystkie informacje wyświetlane są na dwucalowym ekranie IPS o rozdzielczości 296 x 240. Urządzenie wyposażono w slot na karty microSD obsługujący pojemności do 256 GB, moduł Bluetooth 5.3 (niestety, tylko kodek SBC) oraz funkcję USB DAC, dzięki której AP30 może służyć jako zewnętrzna karta dźwiękowa dla komputera lub smartfonu, korzystając z własnego zasilania.

Wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh ładuje się do pełna w 1 godz. i pozwala na 10-12 godz. pracy na wyjściu 3,5 mm lub 8-10 godz. przy połączeniu zbalansowanym.