iPod powraca i zachwyca brzmieniem. Tym razem jako Shanling Q2

Wymagający słuchacze coraz częściej wybierają DAP-y, czyli nowoczesne odtwarzacze muzyki, najczęściej w wydaniu Hi-Res Audio. Shanling jest jednym z najbardziej cenionych producentów takich sprzętów, a teraz firma spełniła marzenia wielu użytkowników. Podczas targów High End Vienna 2026 producent pokazał model Shanling Q2 – miniaturowy odtwarzacz audio, który swoim wyglądem bezkompromisowo nawiązuje do legendarnego iPoda.

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Odtwarzacz przyciąga wzrok zaokrągloną, poręczną obudową wykonaną ze stopu aluminium oraz eleganckim, szklanym panelem tylnym. Najmocniejszym atutem konstrukcji jest jednak fizyczne kółko sterujące. Ten charakterystyczny Click Wheel działa bardzo podobnie do rozwiązania Apple, pozwalając na płynną regulację głośności, skakanie po menu czy przeszukiwanie albumów. Wystarczy tylko zakręcić palcem. Obsługę sprzętu uzupełnia kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2,1 cala.

Mimo kieszonkowych rozmiarów Shanling Q2 skrywa w sobie potężne wnętrze, które pod wieloma względami dorównuje większym odtwarzaczom DAP. Sercem sekcji audio jest zaawansowany, poczwórny przetwornik cyfrowo-analogowy Cirrus Logic CS43131, a brzmienie można dodatkowo dopasować do własnych preferencji za pomocą wbudowanego korektora dźwięku. Co imponujące, ten maluch potrafi wygenerować aż 600 mW mocy przy 32 omach na wyjściu zbalansowanym 4,4 mm, co oznacza, że bez problemu napędzi nawet bardziej wymagające, audiofilskie słuchawki wokółuszne. Na dolnej krawędzi nie zabrakło oczywiście też standardowego gniazda minijack 3.5 mm oraz slotu na karty microSD.

Odtwarzacz wyposażony jest także w moduły Wi-Fi oraz Bluetooth. Pełna specyfikacja, w tym lista obsługiwanych kodeków, nie są jeszcze znane, ale certyfikaty Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless sugerują, że wymagający słuchacze nie będą mieli na co narzekać i na pewno pojawi się obsługa LDAC i rodziny aptX. Wszystko wskazuje też na to, że wzorem wyżej pozycjonowanych modeli producenta nowy sprzęt pozwoli na bezpośrednie strumieniowanie muzyki z serwisu Tidal.

Kompaktowa obudowa wymusiła jednak pewien kompromis, czyli niewielką baterię. W efekcie czas pracy na jednym ładowaniu wynosi dość skromne, ale wciąż satysfakcjonujące 10 godzin.