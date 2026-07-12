Ekran 7 cali i bateria 8000 mAh. Xiaomi nadciąga z nowymi telefonami

Nową serię reprezentować będą na początek modele Redmi Note 17 i Redmi Note 17 Pro, później dołączy do nich jeszcze Note 17 Pro Max. Producent już wcześniej ujawnił część szczegółów, ale teraz do sieci trafił niemal kompletny wyciek specyfikacji tych modeli, za którym stoi insider Fixed Focus Digital z serwisu Weibo.

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Smartfony przyniosą wciąż jeszcze rzadkie w tej klasie pojemności akumulatorów oraz duże ekrany, a ich wygląd zmieni się za sprawą nowej, prostokątnej wyspy aparatów umieszczonej w lewym górnym rogu tylnego panelu. Jej kształt bardzo mocno przypomina stylistykę ostatnich telefonów OnePlus czy Realme.

Redmi Note 17 – Snapdragon 4 Gen 4 czy Gen 2?

Podstawowy Redmi Note 17 zapowiada się na wyjątkowo duży sprzęt, ponieważ producent zastosował w nim płaski ekran OLED Samsung E4 Pro o przekątnej aż 7 cali. Ma to być dokładnie tyle, a nie np. 6,9 cala. Wyświetlacz zaoferuje do tego rozdzielczość Full HD+ oraz odświeżanie 120 Hz, a jego jasność wyniesie do 1800 nitów.

Sercem tego modelu ma być układ Snapdragon 4 Gen 4, współpracujący z pamięciami LPDDR4X oraz UFS 2.2. Co jednak niepokoi, z innych, nowszych doniesień wynika, że telefon otrzymał starszy i tańszy układ Snapdragon 4 Gen 2. Ma to być sposób Xiaomi na utrzymanie niskich cen. Ta informacja nie została jednak w pełni potwierdzona.

Za zdjęcia w Redmi Note 17 odpowiadać będzie aparat główny 50 Mpix oraz przednia kamerka 16 Mpix. Smartfon ma ponadto plastikową ramkę, optyczny czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem oraz certyfikat odporności IP65.

Świetnie zapowiada się akumulator o pojemności aż 8000 mAh z przewodowym ładowaniem 45 W oraz przewodowym ładowaniem zwrotnym 22,5 W.

Redmi Note 17 Pro bez nagrywania 4K

Mocniejszy Redmi Note 17 Pro otrzyma nieco mniejszy, ale lepszy jakościowo płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 1,5K, odświeżaniu 120 Hz i szczytowej jasności sięgającej aż 3500 nitów, który przed zarysowaniami ochroni szkło Gorilla Glass Victus 2. Podobnie jak w tańszym modelu, pod ekranem znajdzie się optyczny skaner linii papilarnych.

Wydajność zapewni układ Snapdragon 6s Gen 4, czyli jednostka zbliżona możliwościami do Snapdragona 6 Gen 3, ale pozbawiona wsparcia dla nagrywania wideo w jakości 4K. Sekcję fotograficzną tego modelu tworzy główny aparat 50 Mpix, szeroki kąt 8 Mpix oraz aparat do selfie 20 Mpix.

Wariant Pro wyróżnia się wyjątkowo dużym akumulatorem o pojemności 9000 mAh z ładowaniem 67 W i zwrotnym 22,5 W, co potwierdziły już wcześniejsze zapowiedzi Xiaomi.

Obudowa Redmi Note 17 Pro również ma plastikową ramkę, ale zapewnia znacznie wyższy stopień ochrony, potwierdzony certyfikatami IP66, IP68, IP69 oraz IP69K.